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SANKO’lu öğrenciler Türkiye finallerinde yarışacak

SANKO Okulları öğrencileri, “TÜBİTAK 15’inci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finalleri”nde “Teknolojik Tasarım Kategorisi”nde bölge birinciliği ve bölge ikinciliği, “Kimya Kategorisi”nde bölge ikinciliği, “Yazılım Kategorisi”nde ise bölge üçüncülüğü elde ederek büyük büyük bir başarıya imza attı.

SANKO’lu öğrenciler Türkiye finallerinde yarışacak

SANKO’lu öğrenciler Türkiye finallerinde yarışacak

SANKO Okulları öğrencileri, “TÜBİTAK 15’inci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finalleri”nde “Teknolojik Tasarım Kategorisi”nde bölge birinciliği ve bölge ikinciliği, “Kimya Kategorisi”nde bölge ikinciliği, “Yazılım Kategorisi”nde ise bölge üçüncülüğü elde ederek büyük büyük bir başarıya imza attı.

22 Haziran 2021 Salı 18:05
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SANKO Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencileri Barış Öztoprak ve Mehmet Tahir Ilgaz, “Teknolojik Tasarım Kategorisi” Giyilebilir Teknolojiler Tematik alanında öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırladığı “Yaşlı ve Hastalar için Düşmeyi Engelleyen Akıllı Yürüteç ve Taban Tasarımı” adlı projeyle bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

“Yaşlı ve Hastalar için Düşmeyi Engelleyen Akıllı Yürüteç ve Taban Tasarımı” projesinde; yaşlı ve hasta bireyler tarafından yaygın bir şekilde kullanılan destek yürüteçleri, kullanım hatalarından kaynaklı düşme ve kazalara neden olmaktadır. Bu düşme ve kazaların gerçekleşmeden önce kişinin uyarılması ve kazaların önüne geçilmesi amacıyla geri bildirimli akıllı yürüteç ve taban tasarlandı.

7’nci sınıf öğrencileri Göksu Eralp, Ali Teymur ve İpeksu Bulgan, öğretmenleri Aslı Karagüzel ve Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde “Kimya Kategorisi”nde hazırladığı “Fıstık gibi Beton” adlı proje bölge ikinciliği elde etti.

Öğrenciler projede, Antep fıstığı kabuğunun soyulması sırasında doğaya atık olarak verilen bir maddeyi betonun küflenmesini önlemek için kullandı ve başarılı sonuç alındı.

6’ncı sınıf öğrencileri Duru Kayın ve Baver Mahmud Çalışkan’ın “Teknolojik Tasarım Kategorisi”nde öğretmenleri Yeşim Özzorlar rehberliğinde hazırladığı “Yapay Zeka Destekli SMA Takip Cihazı” adlı proje bölge ikinciliğine değer görüldü.

Öğrenciler projede, SMA hastası çocukların ve evde bakımı zorunlu olan kişilerin nem, sıcaklık ve kapalı alandaki hava kalitesini takip ederek bilgi ve uyarı veren cihaz tasarladı. Ayrıca bu yapay zeka cihaz sayesinde duruş farklılığı ve istenmeyen duruş pozisyonları oluştuğunda hasta yakınlarına sesli uyarı veren sistem de geliştirildi.

7’nci sınıf öğrencileri Ömer Yıldırım ve Güneş İkizceli ise “Yazılım Kategorisi” Yapay Zeka Tematik alanında öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırladığı “Makine Öğrenimi İçeren Temassız Akıllı Otomat” adlı projeyle bölge üçüncüsü oldu.

Toplumsal yaşamın bir gereksinimi olarak kişiler, okullar, hastaneler ve iş yerlerinde gıda bazlı ihtiyaçlarını karşılarken otomat cihazı gibi ortak kullanım alanlarına dokunmak zorunda kalmaktadırlar. Covid-19 pandemisiyle birlikte ortak bir yüzeye temas etmenin bulaş riski açısından ne kadar tehlikeli olduğu gerçeğinden hareket eden öğrenciler, projede, yapay zeka teknolojisini kullanarak yüz ve işaret tanıma modellerini hazırladı ve bu modelleri kullanarak tamamen temassız bir otomat cihazı geliştirdi.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, ortaokul öğrencilerinin TÜBİTAK 15’nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması’nda bir birincilik, iki ikincilik ve bir üçüncülük derecesi elde etmelerinin gurunu yaşadıklarını belirterek öğrencilerini ve öğretmenlerini kutladı.

Asyalı, bölge finallerinde birincilik elde ederek Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan öğrencilerine başarılar diledi.

Son Güncelleme: 22.06.2021 18:17
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SANKO’lu öğrenciler Türkiye Finallerinde Yarışacak
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