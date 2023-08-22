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SANKO’lu Öğrencilerden YKS Başarısı!

SANKO Okulları 2023 Mezunları, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla başarılarını taçlandırdı.

SANKO’lu Öğrencilerden YKS Başarısı!

SANKO’lu Öğrencilerden YKS Başarısı!

SANKO Okulları 2023 Mezunları, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla başarılarını taçlandırdı.

22 Ağustos 2023 Salı 16:51

Öğrencilerden 23’ü mühendislik, 10’u tıp, 15’i iktisadi ve idari bilimler, 3’ü güzel sanatlar ve mimarlık, 3’ü insani bilim fen–edebiyat, 2’si eczacılık, 1’i diş hekimliği, 1’i hukuk, 1’i yönetim bilimleri programları, 1’i eğitim, 1’i sağlık bilimleri, 1’i sanat ve spor bilimleri fakültelerini kazanarak büyük başarıya imza attı.

Öğrencilerden 2’si Boğaziçi Üniversitesine, 5’i İstanbul Teknik Üniversitesine, 2’si İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine, 2’si Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine, 1’i Yıldız Teknik Üniversitesine, 2’si Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine, 10’u Koç Üniversitesine, 2’si Sabancı Üniversitesine, 4’ü de Bilkent Üniversitesine yerleşme başarısı gösterdi. Koç Üniversitesine yerleşen 10 öğrenciden 3’ü yüzde 100 burslu kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “Okulumuzda uyguladığımız güçlü akademik çalışmalar sonucunda 2023 mezunlarımızın Türkiye’nin prestijli üniversitelerine yerleşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Öğrencilerinin başarıları ile gurur duyduklarını vurgulayan Asyalı, “Bu büyük başarı için özveriyle çalışan yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve bize güvenen velilerimize teşekkür ediyor, 2023 mezunlarımıza yeni yaşamlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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SANKO’lu Öğrencilerden YKS Başarısı!
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