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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü mülakat sonuçları açıklandı.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü mülakat sonuçları açıklandı.

28 Temmuz 2020 Salı 16:20

Büyük bir merakla beklenilen 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre, adaylar E Devlet giriş ile sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları sorgulama işlemlerini yapabiliyor. Bilindiği gibi, sözleşmeli öğretmen adayları, 6 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasında sözlü sınavlara katılım göstermişti.

Bakanlık, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sınav sonuçları bilgisinin E-Devlet üzerinden öğrenebileceğini bildirdi. Adaylar, aşağıdaki bağlantı aracılığıyla 2020 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sözlü sınavlara ilişkin sonuçlar e-Devlet üzerinden öğreniliyor. T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yapan kişiler sonuçlara ulaşabiliyor.

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 4-7 Ağustos tarihleri arasında kabul edilecek.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliği branşından 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.

SÖZLÜ SINAVDA NELERE BAKILDI VE KAÇ PUAN VERİLDİ?

Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapabilir.

Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.

Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.

Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder.

Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına uyar.

Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.

Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.

Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir.

Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.

Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir.

Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.

Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.

Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder.

Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.

Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır.

Temsil edeceği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur.

Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli öğretmenlik Mülakat Sonuçları Açıklandı
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