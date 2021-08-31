Üniversite Tercihlerinde Bu Seneye Özel 'İkinci Ek Yerleştirme' Yapılacak

ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medyadan, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alan Yükseköğretim Ön Lisans ve Lisans Programlarının en küçük ve en büyük puanları ile yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri içeren Tablo-3 ve Tablo-4'ün "https://osym.gov.tr/TR,21287/2021-yks-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-31082021.html" adresinde yayımlandığını açıkladı. Tercihlerde yerleşemeyenler için de güzel bir haber veren Aygün, bu seneye özgü 'ikinci ek yerleştirme' yapılacağını söyledi.

Aygün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'ek yerleştirme' yapılacak.

1'İNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

1'inci ek yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. 1'inci ek yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek.

ÜNİVERSİTELİ ADAYLARI İÇİN BİR ŞANS DAHA

1'inci ek yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci ek yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek."