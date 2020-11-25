Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KMTSO Kasım ayı toplantısını yaptı
KMTSO Kasım ayı toplantısını yaptı
Başkan Güngör’den Şiddete Hayır Mesajı
Başkan Güngör’den Şiddete Hayır Mesajı
Sütçü İmam’ı Rahmetle Anıyorum
Sütçü İmam’ı Rahmetle Anıyorum
Erişilebilir belediye, Onikişubat
Erişilebilir belediye, Onikişubat
SANKO Üniversitesi’nde öğretmenler günü kutlandı
SANKO Üniversitesi’nde öğretmenler günü kutlandı

Yüz yüze veya uzaktan sınav yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan son dakika uzaktan eğitim açıklaması geldi.

Yüz yüze veya uzaktan sınav yok

Yüz yüze veya uzaktan sınav yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan son dakika uzaktan eğitim açıklaması geldi.

25 Kasım 2020 Çarşamba 17:58
banner459

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası bilindiği üzere artan vaka sayısı nedeniyle yüz yüze eğitime geçen sınıf düzeyleri ile beraber ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin tamamının yeniden uzaktan eğitime geçmesi kararı verilmişti. Bu kapsamda Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin detayları bildirlen yazılı bir açıklama yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim sürecine geçiş ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz hafta açıklanan yeni tedbirler çerçevesinde bilindiği üzere okulların da yeniden uzaktan eğitime geçmesi kararı verilmiş ve bu kapsamda 20 Kasım tarihinde başlayan süreç devam ediyordu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika uzaktan eğitim açıklaması…

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada; 31 Aralık tarihine kadar hiçbir sınavın uygulanmayacağını ifade ederken uzaktan eğitim süreci için ise "20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz." İfadelerini kullandı…

Son Güncelleme: 25.11.2020 18:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM’den mobil erişim kolaylığı
ÖSYM’den mobil erişim kolaylığı
Abdülaziz Aydın, eğitim çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti
Abdülaziz Aydın, eğitim çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınav tarihleri açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınav tarihleri açıklaması
‘Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor’
‘Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor’
SANKO okulları öğrencisi bir milyon öğrenci arasından ilk 50’ye girerek yarışmayı kazandı
SANKO okulları öğrencisi bir milyon öğrenci arasından ilk 50’ye girerek yarışmayı kazandı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber