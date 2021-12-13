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2500 liralık iade için son 19 gün!

Tarım sektörü ve çiftçilerin güçlendirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen destekleme ödemelerinden (mazot, gübre, vb.) vergi kesilmesi uygulamasını kaldıran vergi paketi, 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

2500 liralık iade için son 19 gün!

2500 liralık iade için son 19 gün!

Tarım sektörü ve çiftçilerin güçlendirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen destekleme ödemelerinden (mazot, gübre, vb.) vergi kesilmesi uygulamasını kaldıran vergi paketi, 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

13 Aralık 2021 Pazartesi 12:52
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Bu desteklerin Gelir Vergisi’nden istisna tutulması kararının yanı sıra son 5 yılda desteklerden kesilen vergilerin çiftçilere, faiziyle birlikte iade edilmesi de kararlaştırılmıştı.

BİR DEFAYA MAHSUS

Böylece çiftçilere ödenen desteklerden kesilen yüzde 4 stopaj vergisinin 2016’ya kadar yani 5 yıl geriye dönük iadesi kararı kapsamında 2 milyon kişiye, faiziyle birlikte yaklaşık 5 milyar liralık ödeme yapılacak. Çiftçi başına ortalama 2 bin 500 lira ek gelir anlamına gelen bu iade ödeme için son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2021. Yani sadece 19 gün kaldı. Fırsatı kaçırmayın, hakkınız yanmasın. İade ödeme bir defaya mahsus olarak verilecek.

BUNLARA DİKKAT!

Bu haktan Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) kayıtlı kişiler yararlanabiliyor. Çiftçinin eksiksiz doldurulmuş bir dilekçe ile vergi dairelerine iade başvurusunda bulunması gerekiyor. Dilekçeye, iadenin yapılabileceği banka hesap numarasının da eklenmesi şart. Yetiştirici ve çiftçiler, bu dilekçe örneğini bağlı bulundukları birlik ve odalardan temin edebilir. Başvuru posta yoluyla veya e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor.

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2500 Liralık Iade Için Son 19 Gün!
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