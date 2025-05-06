Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu’nun finansal desteğiyle hayata geçirilen Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali’nde sona yaklaşıldı.

Şehrin enerji altyapısını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını yaygınlaştırmayı hedefleyen proje, çevreci yapısı ve ekonomik katkısıyla dikkat çekiyor. Pazarcık’a bağlı Karabıyıklı Mahallesi’nde 100 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan santral, toplamda 140 Milyon TL’lik yatırımla inşa edildi. 6 megavat kurulu güce sahip olan tesiste çift taraflı 10 bin 400 güneş paneli ile birlikte tüm inventör ve trafo kurulumları tamamlanmış durumda. Ayrıca santralin idari binası da bitirilerek hizmete hazır hale getirildi. Projede son aşama olarak enerji nakil hatlarının kurulumu gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Kahramanmaraş GES faaliyete geçecek ve resmi olarak hizmet vermeye başlayacak.

Yerel Yönetimler Tarafından Şehre Kazandırılan En Büyük GES Olacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin toplam enerji ihtiyacının yaklaşık %60’ını karşılaması beklenen tesis, enerji maliyetlerinde her ay yaklaşık 4 Milyon TL’lik tasarruf sağlayacak. Elde edilen bu tasarrufun yeni yatırımların finansmanında kullanılması planlanırken, şehir genelinde ekonomik kalkınmaya da önemli bir katkı sunulacak. Güneş Enerji Santrali tamamlandığında, Kahramanmaraş’ta yerel yönetimler eliyle inşa edilen en büyük güneş enerji santrali unvanını alacak. Bu önemli proje, hem çevre dostu yapısıyla hem de enerji maliyetlerini düşürmesi açısından şehir için stratejik bir kazanım olarak öne çıkıyor.

“Teknolojik Altyapısıyla Örnek Bir Tesis”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımıza bir yenilenebilir enerji projesini daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu’nun destekleriyle hayata geçirdiğimiz Güneş Enerji Santrali’nde artık son aşamadayız. Gerek altyapısı gerekse teknolojisiyle örnek bir tesis inşa ettik. Bu proje sayesinde Büyükşehir Belediyemizin enerji ihtiyacının yaklaşık %60’ını karşılayacağız. Aylık 4 Milyon TL’ye varan tasarrufla hem belediye bütçemize nefes aldıracağız hem de bu kaynağı şehirdeki yeni projelere yönlendireceğiz. Enerji maliyetlerini düşürmek sadece ekonomik anlamda değil, çevresel sürdürülebilirlik açısından da büyük önem taşıyor. Şehrimizin geleceğini planlarken, doğaya saygılı, ekonomik olarak güçlü ve teknolojik altyapısı sağlam bir Kahramanmaraş hedefliyoruz. Pazarcık’ta hayata geçirdiğimiz GES bu vizyonumuzun en somut örneklerinden biri. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.