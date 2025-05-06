Kurban Bayramı yaklaşırken Kahramanmaraş’ta kurbanlık hayvan satış fiyatları belli oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen toplantı sonrası belirlenen fiyatlar kamuoyuyla paylaşıldı. Alınan karara göre bu yıl Kahramanmaraş’ta kurbanlık canlı hayvan kilogram fiyatları; tosun 295 TL, düve 285 TL, inek 260 TL, dişi keçi/koyun 250 TL, erkek toklu 285 TL, erkek cebiş ise 290 TL olarak belirlendi.

Karar, Üretici ve Tüketici Dengesi Göz Önünde Bulundurularak Alındı

Toplantıya, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Selahaddin Uğur, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir ile birlikte ilgili oda ve birlik başkanları da katıldı. Belirlenen fiyatların, hem üreticinin emeğinin karşılığını alması hem de vatandaşların alım gücünün korunması hedeflenerek oluşturulduğu bildirildi.