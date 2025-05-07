Alım Yapılacak Kadrolar ve Kontenjanlar:

📌 Temizlik Görevlisi

Kadro Sayısı: 79

Statü: Kamu / Daimi / Deneme Süreli

Çalışma Yeri: Kahramanmaraş

Başvuru No: 00008940361

📌 Klinik Destek Elemanı (Hastane)

Kadro Sayısı: 15

Statü: Kamu / Daimi / Deneme Süreli

Çalışma Yeri: Kahramanmaraş

Başvuru No: 00008940394

📌 Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi

Kadro Sayısı: 25

Statü: Kamu / Daimi / Deneme Süreli

Çalışma Yeri: Kahramanmaraş

Başvuru No: 00008940583

Başvuru Süresi Kısıtlı: Son Gün 9 Mayıs 2025

Başvurular, İŞKUR üzerinden yapılacak olup, adayların ilgili pozisyon numaraları ile müracaat etmeleri gerekiyor. İlana başvurmak isteyen vatandaşların iş arayan kaydını güncellemeleri ve sistemde yer alan TC kimlik numarası ile e-Devlet şifrelerini hazır bulundurmaları öneriliyor.

Kimler Başvurabilir?

Her bir kadro için farklı şartlar aranmakla birlikte genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

Kahramanmaraşlı İş Arayanlara Fırsat

Sağlık Bakanlığı’nın bu kapsamlı alımı, hem kamuya girmek isteyenler hem de Kahramanmaraş'ta istihdam arayanlar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Özellikle temizlik ve güvenlik alanında iş arayan vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.