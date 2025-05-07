Haydarbey Mahallesi’nde bulunan ve adını Dünya Güreş Şampiyonu Şeref Eroğlu’ndan alan yüzme havuzu, modern hale getirildi. Tesiste, yüzme eğitimi almak isteyen çocuk ve gençlere yönelik kursların yanı sıra, lisanslı sporcular için antrenman olanakları da sunulacak.

Yarı olimpik standartlardaki yüzme havuzunda, soyunma odaları, duş alanları ve idari birimlerin yanı sıra engelli bireylerin kullanımına uygun donatılar da yer alıyor. Tesisin hizmete girmesiyle birlikte kentte yüzme branşında altyapı imkânlarının güçlendirilmesi ve sporcu yetiştirilmesi hedefleniyor.

Şeref Eroğlu Yüzme Havuzu, haftanın belirli günlerinde farklı yaş gruplarına yönelik faaliyetlerle Kahramanmaraşlı vatandaşlara hizmet vermeye başladı.