Yardımcıoğlu, “Anadolu’da, özellikle de Kahramanmaraş gibi depremden etkilenen şehirlerde işletmeleri desteklemek zorundasınız. Pozitif ayrımcılık uygulamak zorundasınız” diyerek ekonomik politikaların bölgeyi görmezden geldiğini ifade etti.

"TEKSTİL SEKTÖRÜ DURMA NOKTASINDA"

Türkiye'nin en önemli tekstil üretim merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş'ta üretim kapasitesinin ciddi oranda düştüğünü belirten Yardımcıoğlu, “Şehrimizde üretim kapasitesi %40’a kadar gerilemiş durumda. Vadeler 170 güne çıkmış. Bu tablo sürdürülebilir değil. Reel sektöre yönelik somut adımlar atılmazsa, sadece şehir değil, ülke ekonomisi de zarar görür” dedi.

“BİLİYORUM ŞARTLAR ZOR, AMA…”

Ekonomi yönetiminin içinde bulunduğu zorlu süreci anladığını ancak üretimin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getiren Yardımcıoğlu, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Biliyorum, Sayın Bakan, üzerinizde büyük bir baskı var. Cumhurbaşkanı’nın bile sözünün geçmediğini biliyorum. Ekonomi politikalarınızda enflasyonu düşürmek adına ülkenin nefes borularını sıkıyorsunuz. Ama şunu bilmiyorsunuz: Ülkenin üretim gücü elden gidiyor. Eğer Kahramanmaraş gibi sanayi şehirlerini göz ardı ederseniz, bunun bedelini hep birlikte öderiz.”

“REEL SEKTÖRÜ GÖRMEZDEN GELMEK FELAKETE DAVETİYEDİR”

Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, özellikle deprem sonrası toparlanmaya çalışan işletmelerin hâlâ 5 Şubat 2023 öncesi gibi değerlendirildiğini ifade ederek, bunun çok ciddi bir hata olduğunu söyledi:

“Depremden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Kahramanmaraş’a hâlâ normal dönem muamelesi yapılması kabul edilemez. Bu yaklaşım, reel sektörü umursamamak anlamına geliyor. Bu da doğrudan bir ekonomik felakete davetiyedir.”

“POZİTİF AYRIMCILIK ARTIK BİR TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK”

Yardımcıoğlu’nun çağrısı net: Kahramanmaraş ve benzeri deprem bölgelerinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına, üreticilere ve KOBİ’lere pozitif ayrımcılık uygulanmalı. Vergi teşvikleri, kredi kolaylıkları ve kamu destekleri artırılmalı. Aksi takdirde, sadece üretim değil, istihdam da ciddi şekilde zarar görecek.