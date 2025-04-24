Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, sözleşmeyi imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “AB tarafından desteklenen İMEP 2 Programı’nın yürütücüsü EDUSER ile Mesleki Eğitim Sözleşmesi imzalamış bulunuyoruz. Bu sayede odamıza kayıtlı üyelerimizin personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalar planlıyoruz. Üyelerimiz, kasaplar, celepler, pet shop sahipleri, bitki koruma ürünleri bayileri, tavukçular, balıkçılar, veteriner hekimler ve diğer iş kollarında çalışmaktadır. Deprem sonrası yaşanan personel sıkıntısı, özellikle kalifiye eleman göçü ve artan maliyetlerden kaynaklanmaktadır. İMEP 2 Programı sayesinde 4 alanda 80 işsiz bireye meslek kursları açarak iş eşleştirmelerini gerçekleştirmek istiyoruz. Ayrıca bu eğitimler, Milli Eğitim’e bağlı Halk Eğitim Merkezi tarafından uygulanan e-yaygın modülleri üzerinden verilecek olup, kurslarda başarılı olanlara tüm dünyada geçerli sertifikalar verilecektir.”

Uyduran, kursların 4 farklı alanda düzenleneceğini belirtti: “Arıcılık, Küçük Baş Hayvan Kahyacılığı, Pet Hayvanları ve Fide Yetiştiriciliği gibi alanlarda kurs açmayı planlıyoruz. Bu kurslara müracaat ederek istihdama dahil olmak isteyen 18-45 yaş arası Türk, GKA Suriyeli veya Uluslararası Korumaya tabi vatandaşlar odamıza başvurabilir. Ayrıca yabancı katılımcılara dil eğitimi de verilecektir.”

Oda Başkanı Uyduran, konuşmasına şöyle devam etti: “Göreve geldiğimiz günden beri esnafımız için çeşitli çalışmalar yaptık. Önceden Öğrenmelerin Belgelenmesi kapsamında gerekli kurs ve sınavların açılması için destek verdik. Bu sayede ustalık belgesi bulunmayan esnafımız, bu belgelerle çırak öğrenci yetiştirebilir hale geldi. Esnafımızın yanında olarak sorunlarının çözümüne yardımcı olmayı görev edindik. Böyle iş birliklerimiz devam edecektir. Tüm bu hizmetlerde emeği geçen oda yönetimime ve arkadaşlarıma teşekkür eder, kıymetli esnaflarımıza yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayırlı ve huzurlu bir ay dileriz.”

Ayrıca, İMEP 2 İl Koordinatörü Gül Ayşe Yetmez, imzalanan Mesleki Eğitim Sözleşmesi ile ilgili bilgi vererek, “AB tarafından desteklenen İMEP 2 programının 2. fazındayız. Kaliteli mesleki eğitimler aracılığıyla istihdamı artıracak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Önceki fazda yapılan çalışmalar ışığında Kahramanmaraş Kasaplar Odası ile işbirliği yapmaktayız ve olumlu sonuçlar elde edeceğimizi umuyoruz” dedi.