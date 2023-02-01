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5 Milyar TL Maliyetli Kısık Barajı Yatırım Programına Alındı

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin ziyareti sonrası değerlendirmede bulunarak Kısık Barajı Projesi’nin yatırım programına alındığı müjdesini verdi.

5 Milyar TL Maliyetli Kısık Barajı Yatırım Programına Alındı

5 Milyar TL Maliyetli Kısık Barajı Yatırım Programına Alındı

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin ziyareti sonrası değerlendirmede bulunarak Kısık Barajı Projesi’nin yatırım programına alındığı müjdesini verdi.

01 Şubat 2023 Çarşamba 10:17

Küresel ısınma ile birlikte su kaynaklarının büyük önem kazandığı dünyada iklim değişikliği nedeniyle kuraklık ve felaketler artarak devam ederken Türkiye su kaynaklarını korumak için büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Unutmayın, su medeniyettir. İşte baraj. Barajlarınız varsa suyunuz var. Barajlarınız yoksa kuraklık var.” sözlerini hatırlatan Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ta büyük değişim yaşanıyor. Bu değişimi ilerleyen zamanda hep beraber göreceğiz. Suyu korumak geleceği korumaktır.” dedi.

Kahramanmaraş için hayati önem taşıyan birçok projeyi konuştuklarını ve çözüme kavuşturduklarını vurgulayan Başkan Görgel, müjdeleri de peş peşe sıraladı.

Müjdelerin peş peşe sıralandığı açıklamadan satırbaşları şu şekilde:

KISIK BARAJI YATIRIM PROGRAMINA ALINDI

Kahramanmaraş Sayın Bakanımızın baba ocağı, o yüzden şehrimize özel bir önem veriyor. Şehrimiz için içme suyu, sulama suyu projeleri çok önemli. Kısık Barajı bizim yıllardır uğraştığımız bir projeydi şimdi yatırım programına alındı. Kısık Barajı ile ilgili süreci başlatıyoruz. Şehrimizin içme suyu ve sulama suyu ihtiyacı açısından hayati derecede önemli bir projeydi. Ve çok yüksek maliyetli bir proje, şu anki maliyeti bile bugün itibarıyla 5 milyar TL’ye yakın. 2023 yılı içerisinde bu projenin başlayacağını düşünüyoruz.

TMO’DA KAHRAMANMARAŞ’A BAŞMÜDÜRLÜK

Toprak Mahsulleri Ofisi’nde yine bir müdürlük vardı ama küçük bir müdürlük seviyesindeydi. Çiftçilerimiz ve muhataplar bu noktada Gaziantep’e gidip orada işlerini yürütmek zorunda kalıyorlardı. TMO’da da bir Başmüdürlük müessesesi getirmiş olduk Kahramanmaraş’a. TMO’daki Başmüdürlükle ilgili süreçte tamamlanmış oldu. Artık vatandaşlarımız Kahramanmaraş’ta işlerini rahatlıkla halledebilecekler.

TARIM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA SON DURUM

Tarım Müdürlüğümüzün binası çok eski bir bina, Sayın Bakanımızın talimatıylakısa sürede Tarım İl Müdürlüğümüzün Binası da yeni yerine kavuşmuş olacak.

KARTALKAYA, ÇETİNTEPE ve AYVALI BARAJLARI

Sayın Bakanımız, Kartlakaya ve Çetintepe barajlarımızla ilgili bu sene yarım kalmış ödeneklerin tamamlanacağınınmüjdesini verdi. Bunların da olmasıyla birlikte sulama suyuna çok büyük katkı sağlayacak ve çiftçilerimiz bundan son derecede faydalanacaklar. Ayvalı barajımızın beslenmesiyle alakalı süreci takip ediyoruz. Bu konuda da Bakanlığımızın çalışmaları var.

KAHRAMANMARAŞ’TA BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANIYOR

Kahramanmaraş’ın birçok kronik sorunu vardı, bunların birçoğunu hallettik. Ve birkaç sorunda çözüm aşamasına geldi. 2023 Yılı Türkiye Yüzyılı olacağı gibi Kahramanmaraş’ımız içinde büyük değişimlerin gün yüzüne çıkacağı dönem olacak. Hem bakanlıklarımız, hem yerel yönetimlerimiz olsun büyük projelere imza atıyorlar. Bugün şehrin alt yapısı komple yeniden yapılıyor. Alt yapıya büyük önem veriyoruz. Su hayattır diyoruz, suyumuzu korumaya çalışıyoruz. Alt Yapı ile birlikte üst yapıda da büyük projeler hayata geçti, devam eden projeler var bir de yeni yatırım programına alınacak projeler var. Kahramanmaraş’ı planlı ve projeli bir şekilde oldubittiye getirmeden iğneden ipliğe gerekli olan ne varsa öncelik sırasına göre büyütmek için gayret ediyoruz.

Kısık Barajı çok önemli bir proje, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkes teşekkür ediyorum.

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5 Milyar TL Maliyetli Kısık Barajı Yatırım Programına Alındı
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