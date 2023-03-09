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Afşin’e 6 Bin Kalıcı Konut İnşa Edilecek!

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Afşin’de Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında ilk etapta 1784 kalıcı konutun yapılacağını söyledi.

Afşin’e 6 Bin Kalıcı Konut İnşa Edilecek!

Afşin’e 6 Bin Kalıcı Konut İnşa Edilecek!

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Afşin’de Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında ilk etapta 1784 kalıcı konutun yapılacağını söyledi.

09 Mart 2023 Perşembe 10:48

Kırsal mahalleler ile birlikte Afşin’e yapılacak konut sayısının 6 bin olduğunu ifade eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Afşin’i hızla toparlamak zorundayız. Ağır hasarlı binaların tamamı için yeni konut yapılacak” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş için düzenlediği toplantıya katılan ve Afşin ile alakalı detayları kamuoyuyla paylaşan Güven, “2021 yılında Türkiye’nin tarihinin dördüncü en büyük 18. imar uygulaması tamamlamış ve yaklaşık 100 bin nüfusun yaşayacağı yeni Afşin’i planlamıştık.Bakanlığımız, ilçemizde kırsal mahallelerimiz dahil 6 bin kalıcı konut inşa edecek. İlk etapta TOKİ tarafından yapılacak 501 kalıcı konutlarımızın inşaat çalışmaları iki gün önce başlamıştı bugün itibariyle 1283konut daha eklendi ve İlk etapta inşa edilecek konut sayısı 1784 oldu. Yeni imar alanımızın hazır olması, belediyeye ait rekreasyon alanlarının konutların yapılması için TOKİ’ye devretmemiz konutların hızlanmasında etken oldu.” diye konuştu.

Kalıcı konutların yapımı için TOKİ’ye yeni bir alan daha tahsis edildiğini ve ikinci etapta da 2 bin kalıcı konutun yapımı için etüt ve yapım çalışmalarının başladığını aktaran Güven, şunları söyledi:

“Bizim şansımız daha önce yeni Afşin diye planladığımız alanların imara hazır olması oldu. Kamuya ait alanları TOKİ’ye teslim ettik ve çalışmalar bu yüzden hızlı ilerliyor. TOKİ tarafından yapılan etütlerde olumlu sonuçlanıyor ve evlerin yerleştirileceği alanlarda sağlam kaya zemine ulaşılıyor. Hüyüklü ve Gerger Mahallelerimiz arasında kalan bölgede 1784 kalıcı konutlarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın denetiminde 180 günlük bir zaman zarfında hazır olacak ve depremden etkilenen hak sahiplerimize yeni bir yuva olacak.”

“Kırsal mahallelere yapılacak konutların planları hazır”

Ağır hasarlı binaların tamamı için yeniden konut yapılacağını ifade eden Güven, “Kırsal mahallelerimizde yapılacak konutlarımız için tek katlı planlar hazırlandı. Hafif çelik düşünülüyor ve 3+1 şeklinde yer tespitinin ardından çalışmalarımız kırsal mahallelerimizde de hızlı bir şekilde başlayacak. Afşin’i hızla toparlamak zorundayız. Bir taraftan Afşin’in yeniden imarı için çalışıyoruz diğer taraftan da ilerisi için projelerimiz devam ediyor. Rabbim inşallah bir daha böyle bir afeti yaşatmasın. Bizim moralimizi bozmaya çalışanlara aldırmadan çalışmalarımıza hızlandırarak devam ettireceğiz.” açıklamasında bulundu

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Afşin’e 6 Bin Kalıcı Konut İnşa Edilecek!
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