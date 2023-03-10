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Avrupa imar ve kalkınma bankası’ndan afet bölgesine yatırım kararı!

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 11 ilin içerisinde bulunduğu bölgeye gelecek iki yıl boyunca 1.5 milyar euroya kadar yatırım kararı aldı.

Avrupa imar ve kalkınma bankası’ndan afet bölgesine yatırım kararı!

Avrupa imar ve kalkınma bankası’ndan afet bölgesine yatırım kararı!

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 11 ilin içerisinde bulunduğu bölgeye gelecek iki yıl boyunca 1.5 milyar euroya kadar yatırım kararı aldı.

10 Mart 2023 Cuma 14:08

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), deprem bölgesine yönelik yatırım planını duyurdu. EBRD, Türkiye’de 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerden etkilenen bölgelere gelecek iki yıl boyunca 1.5 milyar euroya kadar yatırım kararı aldı.

Banka, depremden etkilenen bölge için 1,5 milyar euroya varan yatırım yapılacağını bildirdi. Bankadan yapılan açıklamada söz konusu kaynak özel sektörün desteklenmesi ve altyapı yatırımları için harcanacak. EBRD yatırımları kredi hatları, altyapı yatırımları ve KOBİ odağını içerecek. Banka bu yatırımlarla bölgenin yeniden inşası ve ülke ekonomisine yeniden entegre olmasını, ayrıca depremden etkilenen bölgelerde beşeri sermayenin, mesleklerin ve bölge insanının geçim kaynaklarının korunmasını amaçlıyor.

Bloomberg HT’nin aktardığı habere göre bankanın desteği, depremlerden doğrudan etkilenen işletmeler ve bireyler için yerel bankalara verilen 600 milyon euroluk kredi limitlerinin yanı sıra bölgedeki iyileştirme ve yeniden inşa çabalarına katılan şirketlere özel sektörün rolünü güçlendiren yeni kredileri içerecek. EBRD ayrıca, Hatay ve Gaziantep gibi kentlerde belediyelerle güçlü işbirliği geçmişine dayanarak, etkilenen şehirlerde sürdürülebilir altyapının yeniden inşasını destekleyecek. Ayrıca fonları, demiryolu ağının yeniden inşasına odaklayacak.

EBRD, Türkiye’ye 2009 yılından bu yana yaklaşık 17 milyar euroluk yatırım yaptı. Banka, 2022 yılında Türkiye’de 1,6 milyar euroluk yatırıma imza attı.

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Avrupa Imar Ve Kalkınma Bankası’ndan Afet Bölgesine Yatırım Kararı!
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