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Aykut Balcıoğlu, Dünya Zirvesinde Kahramanmaraş’ı Temsil Edecek

BLC Group Yönetim Kurulu üyesi Aykut Balcıoğlu, GEN Türkiye Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Aykut Balcıoğlu, Dünya Zirvesinde Kahramanmaraş’ı Temsil Edecek

Aykut Balcıoğlu, Dünya Zirvesinde Kahramanmaraş’ı Temsil Edecek

BLC Group Yönetim Kurulu üyesi Aykut Balcıoğlu, GEN Türkiye Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

18 Ocak 2023 Çarşamba 14:28

Balcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu (KAGEGİK) Başkanlığı, DEİK İtalya iş konseyi Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Türk heyeti üyeliği gibi bir çok görevden sonra Global Entrepreneur Network (GEN) Yönetim Kuruluna seçildi.

Dünya’da, 200 ülkede girişimcilik üzerine önemli faaliyetler yürüten ve hem dünyada hem Türkiye’de önemli girişimci, yatırımcı, yatırım fonu, şirket ve STK’ların dâhil olduğu ve birbirinden önemli isimleri içerisinde barındıran sistemde Balcıoğlu görev aldı.

Başkanlığını Yemeksepeti’nin eski CEO’su ve kurucu ortağı Nevzat Aydın’ın yaptığı, Ali Sabancı, Tal Garih, Cengiz Konukoğlu gibi Türkiye girişimcilik ekosisteminin en önemli isimlerinin ve Coca Cola, Amazon, Meta, Trendyol gibi birçok büyük holdingin yer aldığı GEN Türkiye yönetiminde, şehirdeki önemli girişimcilik faaliyetleriyle dikkat çeken ve ulusal/uluslararası arenada bir çok başarılı projeye imza atan Aykut Balcıoğlu Kahramanmaraş’ı temsil edecek. Girişimcilik alanında Türkiye’nin en önemli kurumunda çok önemli isimlerle birlikte yönetimde yer alan Aykut Balcıoğlu’nu tebrik eder, şehrimiz ve ülkemiz adına başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

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Aykut BalcıoğluDünya Zirvesinde Kahramanmaraş’ı Temsil Edecek
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