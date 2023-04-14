Bakan Bilgin ve Kirişci’den Buluntu’ya ziyaret!

‘Asrın felaketi’ olarak adlandırılan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kentteki temasları kapsamında KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu’ya ‘Geçmiş olsun’ ziyareti gerçekleştirdi. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ile KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer’in katıldığı ziyarette; Başkan Buluntu, kentte yaşanan depremle ilgili bilgiler aktardı. Özellikle depremin sanayi ve ticaret alanlarında bıraktığı hasarla alakalı konuların konuşulduğu ziyarette Buluntu, Bakan Bilgin’e iş dünyasının taleplerini iletti.

BAKAN KİRİŞCİ ZİYARETİ

Bakan Bilgin’in ardından bu kez Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ekibiyle birlikte ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Kirişci’nin ziyaretine; Bakan Yardımcıları Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı,Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Tuba Köksal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile KMTSO Yönetim ve Meclis Üyeleri eşlik etti. Deprem sonrası kentin ekonomik ve sosyal durumuyla ilgili konular konuşulurken, Başkan Buluntu, Bakan Kirişçi’ye iş dünyasının beklentilerini aktardı.

AZERBAYCAN HEYETİ ZİYARETİ

Öte yandan Bakan Bilgin ve Kirişci’nin yanı sıra bir ziyarette Azerbaycan’dan geldi. Azerbaycan Parlamentosu Komisyon Başkanı ve Yeni Azerbaycan Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Musa Kuliyev ile milletvekillerinden oluşan heyet, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu’yu ziyaret ederek, ‘Geçmiş olsun ve yanınızdayız’ temennilerinde bulundu.

BULUNTU: “BAKANLARIMIZA TALEPLERİMİZİ İLETTİK”

Ziyaretlere ilişkin konuşan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, şunları söyledi: “Bugün bizim için oldukça verimli bir gün oldu. Hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin’i hem Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci’yi hem de Azerbaycan milletvekillerinden oluşan güzel bir heyeti misafir ettik. Depremin kentimizde bıraktığı hasarı ve yaraların sarılmasına ilişkin konuları konuştuk. İş dünyası olarak yaptığımız çalışmaları anlattık. Çalışma Bakanımızdan bir takım taleplerimiz vardı, bunları ilettik. Tarım Bakanımıza ise şehrimiz adına yapılması gerekenleri anlattık ve hızlı reaksiyon alacağımız konuları dile getirdik. ILS cihazı, TUSAŞ yatırımı ve daha birçok konuya ilişkin bilgileri paylaştık.Azerbaycan ekibine de çok teşekkür ediyorum. Onlar bizim kardeşlerimiz. Bu zorlu günlerde de yine hep birlikteyiz. Ben bakanlarımıza ve Azerbaycanlı kardeşlerimize bu anlamlı ziyaretleri için teşekkür ediyorum.”