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Bakanlık 1.400 personel alımı yapacak! Listede Kahramanmaraş’ta var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bu haftada personel alımı devam ediyor.

Bakanlık 1.400 personel alımı yapacak! Listede Kahramanmaraş’ta var

Bakanlık 1.400 personel alımı yapacak! Listede Kahramanmaraş’ta var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bu haftada personel alımı devam ediyor.

16 Ocak 2023 Pazartesi 13:58

Bakanlık Türkiye genelinde bulunan 77 farklı il ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı şubelerine personel alımı için yeni iş ilanları yayınladı.

İlanlara göre aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan ve aşağıda isimleri belirtilen il ve ilçe SYDV şubelerine en az ilköğretim, lise, ön lisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden personel alımı yapılacak.

Aşağıda listesi verilen sosyal yardımlaşma şubelerine en fazla büro memuru, temizlik personeli, şoför, güvenlik görevlisi, farklı branşlardan sağlık personeli, tekniker, teknisyen, eğitmen, öğretmen ve vasıflı vasıfsız beden işçisi meslek gruplarından toplamda 1.400 personel alımı yapılacak.

PERSONEL ALIMI YAPAN SYDV ŞUBELERİ

Bakanlığın İŞKUR üzerinden yayınladığı ilanlara göre 16-30 Ocak 2023 tarihleri arasında, aşağıda belirtilen listede yer alan SYDV şubelerine KPSS şartlı ve KPSS şartsız memur ve işçi alımı yapılacaktır. iş başvuruları ilan içeriğinde belirtilen adreslere belirtilen şekilde yapılması gerekmektedir.

Zonguldak Çaycuma, Bolu, Bartın, Manisa Kula, Artvin Borçka, Kırşehir Boztepe, Tokat Başçiftlik, Edirne Uzunköprü, Denizli Çameli, Şanlıurfa Haliliye, Bursa Yenişehir, Çorum Laçin, Hakkari Çukurca, Artvin Yusufeli, Bolu Mudurnu, Osmaniye Toprakkale, Edirne İpsala, Edirne Keşan, Afyonkarahisar Şuhut, Tekirdağ Kapaklı Tokat Niksar, Tokat Artova, Giresun Dereli, İstanbul Üsküdar, Kahramanmaraş 12 Şubat, Malatya Hekimhan, Mersin Akdeniz, Sivas Kangal, Ordu Çamaş, Sivas Gürün, Bitlis Ahlat, Kütahya Tavşanlı, Siirt Eruh, Çankırı Korgun, Şanlıurfa Halfeti, Tokat Yeşilyurt, Nevşehir Avanos, Kırıkkale, Tokat Almus, Mersin Yenişehir, Artvin Hopa, Yalova Termal, Bingöl, Kahramanmaraş Ekinözü, Tokat Erbaa, Burdur, Edirne Enes, Şırnak Beytüşşebap, Muş Malazgirt, Mersin Mut, Erzurum İspir, Samsun Salıpazarı, Hatay Samandağ, Hatay Kırıkhan, Denizli, Zonguldak Kilimli, Malatya Doğanşehir, Ardahan Göle, Bolu Göynük, Van Başkale, Tokat Sulusaray, Çorum Boğazkale, Tunceli Hozat, Mardin Yeşilli, Kastamonu Seydiler, Düzce Çilimli, Hatay Kumlu, Balıkesir Burhaniye, Manisa, Bingöl Adaklı, Bingöl Yayladere, Düzce Cumayeri, Kayseri İncesu, Bingöl Genç, Solhan, Kığılı, il ve ilçeleri olmak üzere 77 farklı sosyal yardım vakfı şubesine personel alımı yapılacak.

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Bakanlık 1.400 Personel Alımı Yapacak! Listede Kahramanmaraş’ta Var
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