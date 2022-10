Balcıoğlu müjdeledi! 9 firma Kahramanmaraş’ı temsil edecek!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Gazeteci Mehmet Fiskeci ve Neşe Yıldızhan'ın hazırlayıp sunduğu Kent Kulisi programına konuk oldu ve 19 Kasım'da yapılacak olan seçimle ilgili değerlendirmeler yaptı.

İlk olarak kendisini ve bugüne kadarki çalışmalarını anlatarak konuşmasına başlayan Balcıoğlu, Sanayinin ve Ticaretin hafızası olarak tek kalan insanlardan birisi olduğunu hatırlatarak, "72 yılında Marteks'in kurucu ortağı, 84'te Kahramanmaraş'ta ilk kurulan anonim şirketi ve ilk tevşik belgesi alan kişisi, cebinde 10 lirayla yakalandığında suç işlemiş sayıldığın bir dönemde, Kahramanmaraş'ta kambiyo servisi yokken Antep'te 3 bankanın kambiyo servisi varken, ilk akretif açan ve ilk gümrük yapan kişiyim. Bunlar benim aklımın çok olduğundan değil, ilk yapılan firmada okuldan yeni geldiğim için bunları sen yap dediler ve ben yapıp diğer firmalara şöyle yapacaksınız diye anlatan kişisiyim." dedi.

Balcıoğlu, tekstilin başkenti olan Kahramanmaraş'ın ilk örgü tesisini de kurduğunu, şu an Türkiye'nin değil, Dünya'nın, Avrupa'nın örgü merkezinin Kahramanmaraş olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben bundan mutlu oluyorum, çünkü bu işin dedesi, en yaşlısıyım. Böyle bir insanım. KMTSO'da uzun süre meclis başkanlığı yaptım. Onursal Başkanımız rahmetli Mehmet Balbuk ile birçok projede beraber yürüyüp, beraber kaygılanmış bir kişi olarak çalıştım. Son olarak Serdar Başkanla dönüşümlü bir başkanlık süreci yaptık. Mart ayında Türkiye'de ilk vaka görülmüştü, Nisan sonunda ise görevi ben devralmıştım."

Oda seçimleri neden önemli?

Gelen soru üzerine oda seçimlerinin önemini anlatan Balcıoğlu, Artık Dünya'da bir değişim olduğuna ve bu değişimin sadece Türkiye'de olmadığına, Dünya'da her şeyin hızlı bir değişim gösterdiğine değinerek, "Bu değişime ayak uyduramayanlar da, işletmelerini ticarethanelerini kapatıyor. Siz bu hıza yetişmek zorundasınız. Her yere baktığınızda Asya'da, Amerika'da ve Avrupa'da bunu görebilirsiniz. Değişime ayak uydurabildiğiniz sürece var olursunuz. Biz 10 yılda öğrenemeyeceğimiz şeyleri 2 yılda huy haline getirdik. Dolayısıyla bu hıza yetişebilmek çok önemli. Bir hazırlığınız, bilgi birikiminiz varsa yürüyebilirsiniz. Bunu öğrenmeye çalışıp yürümeye çalışırsanız siz geri kalırsınız. Böyle bir durumda maalesef bir daha yakalama şansınız olmayabilir ve her şey bitmiş olabilir. Bu yüzden bu seçim çok önemli. Seçimi doğru kararlayıp, doğru kurgulamamız lazım. Biz Mehmet abinin zamanında da seçimi tek listeyle giderken, demokratik olmayan bir oda değildi. Sorumuz şu, 'Siz ne yapmak istiyorsunuz? şunu... O zaman bunu beraber yapalım o zaman dedikten sonra beraber yapılıyordu. Ama bu kez iki listeyle gideceğiz ve bu şehre iyi şeyler getirecek mi? hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

Üçüncü bir aday daha mı var?

Seçim takvimine kısa süre kala çıkan çeşitli söylentiler ve farklı aday isimleri üzerine ise Balcıoğlu, "Farklı bir aday çıkabilir, her oda üyesinin böyle bir hakkı var. İsteyen herkes aday olabilir. Bunun önünde bir engel yok. Üçüncü listede, beşinci listede çıkabilir. Bu bir defa kırıldıktan sonra herşey olabilir. Bu işin doğasında var. İnsanlar kırılacak ama inşallah kırılmadan çıkar." dedi.

"Firmalarımızı öne çıkarmak için çalışıyoruz"

Kahramanmaraş'ın büyük ve güçlü bir sanayisinin olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, bunun gelen misafirlere ve konuklara anlatıldığında hayran kaldıklarını ancak bu dev çarkların arkasında, adına her ne kadar küçük sanayi denilse de, bir sanayi sitesinin olduğunu bu sanayide yapılan bir vidanın dahi öneminin olduğunu şöyle açıkladı:

"Küçük bir vidadan dolayı bir arıza meydana gelir de makina durursa üretim olmaz dışarıya mal gitmez. Tornada kırılanın yerine doğrusu yapılmazsa makina durur. Bu yüzden bu sanayi güzel ve verimli şeyler yapıyor ama bu kadar yapıyor. Bunun bir adım öne gitmesi lazım. Ben bunu seçimden öncede zaman zaman dilledirdim. Teknik makina sanatkarları başkanı Mustafa Yaman başkanım benim eski meclis üyem olması nedeniyle onunla olan dostluğum ve arkadaşlığımda çok konuştuğumuz bir konu, bizim savunma sanayiine girmemizdi. Nasıl girebiliriz? Orası öyle uçsuz bucaksız bir yer ki, biz bunların hepsine olabiliriz. 24 tane İl müracaat etmiş ve saha İstanbul diye bir çatı kuruluş kurulmuş. Tüccar mantığıyla çalışıyor. Herkes elindekini getiriyor ve ne yapılacaksa yapıyorlar. Mantığı da devlet mantığı gibi kağıt getir götürle değil, hadi başlıyoruz diyerek başlıyor. Biz 24. hatta 25. müracaat eden İl'dik ancak ikili ilişkilerle söyleye söyleye kendimizi 4. il olarak aldırdık, protokol imzaladık."

TÜBİTAK'ın bu süreçte geldiğini ve çeşitli incelemeler yaptığını anlatan Balcıoğlu, "Biz Savunma Sanayiinde 25-28 Ekim tarihlerinde 9 firmamızla birlikte İstanbul'da olacağız. Bu fuarın özelliği, ilk gün firmalar birbirlerini ziyaret ederler. Araba örneğinde olduğu gibi ben teker yapıyorum kimin ihtiyacı var? Gibi bunlar birbiriyle konuşuyorlar. Bu fuarın ilk günü Sayın Cumhurbaşkanımızda geziyor. Bizim övünerek anlattığımız, gururlandığımız İHA'larımızın SİHA'larımızın çıktığı yerde burası. Biz Kahramanmaraş olarak 9 firmamızla orada olacağız ve bizim küçük sanayi dediğimiz sanayimiz, falanca uçak fabrikasına yada Almanya'da ki mercedes fabrikasına filanca parçasını yapmaya yönlendirecek. Yapacağımız şey çok basit, bizim arkadaşlarımız proje okumayı öğrenecek ve saha İstanbul bunu yönlendirecek. Bu benim için çok önemli, herkesin bunu iyi örnek olarak görüp, herkesin katılabileceği bir yer. Buna katılmak için her hangi bir torpile yada başka bir şeye ihtiyaç yok. Katılmak isteyen beni bulabilir yada genel sekreterliğimize dilekçe bırakabilirler." dedi.