Başkan Güngör, ‘Kahramanmaraş’ta tarım ürünlerinin ihracattaki payı artıyor’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Türkoğlu ilçesi Çobantepe Mahallesi’nde gerçekleştirilen ‘Hasat Edilen Domatesin Kurutulup İhracata Hazır Hale Getirilmesi’ programına katıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı programda heyet, üretici ve tarım işçileriyle de bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını yapan üretici Ökkeş Kaçar, Türkoğlu’nda üretilerek kurutulan domateslerin 40 ülkeye ihraç edildiğini belirtti. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, “Hedefimiz; Türkoğlu’nun bu verimli topraklarında katma değeri yüksek ürünler üreterek çiftçimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlamak” diye konuştu.

Çok Verimli Topraklarımız Var

Kahramanmaraş’ın tarım alanında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimiz birçok sektöre öncülük ediyor. Tarım alanında da hatırı sayılır bir yere sahibiz. Çok verimli topraklarımız var. Şehrimizin bazı kesimlerinde yılda birden fazla ürün hasat edilebiliyor. Kahramanmaraş’ımızın havası, suyu ve doğasıyla bütünleşen ürünlerin rayihası da çok farklı oluyor. Bugün de Türkoğlu’nda çiftçilerimizin ürettiği domatesin hasadına şahitlik ediyoruz. Domatesin kurutularak katma değerinin artırılması ve ihracata konu olması bizleri de mutlu ediyor. Emeği geçen üreticilerimize, tarım işçilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Tarım Vazgeçilmez Sektördür

Programda konuşan Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Tarımın ne kadar önemli bir sektör olduğunu pandemi döneminde tüm dünya olarak bir kez daha gördük. Tarım aynı zamanda ulusal güvenlik açısından da stratejik ve vazgeçilmez bir öneme haizdir. Hükümet olarak 21 yıldır tarım sektörüne ne kadar önem verdiğimizi biliyorsunuz. 2002 yılında 1.8 Milyar TL olan tarımsal destek bugün 57.6 Milyar TL düzeyine ulaştı. Modern sulama sistemleri, arazi toplulaştırması gibi pek çok uygulama da tarım sektörüne verdiğimiz değerin göstergesidir” ifadelerini kullandı.