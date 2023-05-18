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Başvuru yapanların hesaplarına geri ödemesiz 130 bin tl yatırılacak!

Hükümet şimdiden harekete geçti. Başvuru yapanların Halkbank hesaplarına geri ödemesiz 130 bin TL para yatırılacak! Başvurular başladı ve 5 gün daha vakit var!

Başvuru yapanların hesaplarına geri ödemesiz 130 bin tl yatırılacak!

Başvuru yapanların hesaplarına geri ödemesiz 130 bin tl yatırılacak!

Hükümet şimdiden harekete geçti. Başvuru yapanların Halkbank hesaplarına geri ödemesiz 130 bin TL para yatırılacak! Başvurular başladı ve 5 gün daha vakit var!

18 Mayıs 2023 Perşembe 12:13

Cumhurbaşkanlığı 2’inci tura kalırken meclis çoğunluğunu ele geçiren mevcut hükümet şimdiden hareke geçti ve birçok destek kredisi paketini açıkladı. Bunlardan birçoğu geri ödemesiz. Bu bağlamda Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan yeni destek paketi ile başvuru sahiplerine geri ödemesiz 130 bin TL nakit para verilecek.

Bu 130.000 liralık nakit desteği için başvurular başladı ve 22 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek. Yani bugünle birlikte daha 5 gününüz var. Başvurusu kabul edilenlerin Halkbank hesaplarına 3 iş günü içerisinde yatırılıyor.

Bu destek haricinde bakanlık, istihdamı artırabilmek için 100 bin, kuruluş giderleri için 20 bin, girişimcinin veya çalışan personelin alacağı sertifika için 10 bin liraya kadar ayrıca bir ödeme yapacak. Bu nakit yardımlarına ilişkin tüm başvurular ise KOSGEB’e yapılıyor.

Peki, bu geri ödemesiz 130.000 TL’lik nakit yardımı kimlere veriliyor? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

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Başvuru Yapanların Hesaplarına Geri ödemesiz 130 Bin Tl Yatırılacak!
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