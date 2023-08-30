Benzine indirim geliyor!

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve dolardaki kısıtlı gerilemenin ardından benzin fiyatlarında da değişim bekleniyor.

NTV'nin aktardığına göre, 31 Ağustos'tan itibaren benzinin litre fiyatında 97 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



• İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.89 liradan satılıyor.



• Benzinin litresi ise ortalama 37.78 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla dengelenmeye çalışılıyor.