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Bir zam da kolaya!

Son dönemde gıdadan giyime birçok ürünün fiyatı zamlanırken, içecek firmaları da etiketlerini güncellemeye başladı. Coca Cola İçecek Anonim Şirketi, mayıs ayından itibaren 2,5 litre kolanın 40 TL'ye satılacağını duyurdu.

Bir zam da kolaya!

Bir zam da kolaya!

Son dönemde gıdadan giyime birçok ürünün fiyatı zamlanırken, içecek firmaları da etiketlerini güncellemeye başladı. Coca Cola İçecek Anonim Şirketi, mayıs ayından itibaren 2,5 litre kolanın 40 TL'ye satılacağını duyurdu.

26 Nisan 2023 Çarşamba 13:24

Türkiye'de vatandaşların en çok dert yandığı konuların başında enflasyon geliyor. Gıdadan giyime, enerjiden temizlik ürünlerine kadar birçok ürünün fiyatı her geçen gün artmaya devam ediyor.

BİR ZAM DA KOLAYA

Son zam haberi ise ünlü içecek firması Coca Cola'dan geldi. Dev firma mayıs ayından itibaren fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. Buna göre önümüzdeki ay 2,5 litrelik kolanın fiyatı 40 TL olacak.

ARALIKTA 30 TL OLMUŞTU

Kolaya bir önceki zam ise yılbaşına sayılı günler kala gelmişti. Aralık ayının son haftasında 2,5 litre kolanın fiyatı 30 TL'ye çıkmıştı.

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