BLC Group, Yapay Zeka Destekli Üretime Başladı

Enerji ihtiyacını kendi bünyesinde üretme kararı alan BLC Group sürdürülebilir büyüme için de yapay zeka destekli üretime başladı.

BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Tekstil Teknoloji Dergisine yaptığı açıklamada, “Bu yıl küresel enflasyon ve artan maliyetler sebebiyle kar marjlan ciddi anlamda düşüş yaşadı. Biz de makine öğrenmesi ve yapay zeka ile üretimde sıfır hata hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz. Ayrıca enerji ihtiyacımızı tamamen temiz enerjiden elde edeceğiz" dedi.

Şahin Balcioğlu, Türkiye'de tekstil alanında daha çok ara ürün veya fason Üretim yapıldığına dikkat çekerek, “Gelişmiş ülkelerde katma değeri yüksek teknik ürünler ve hep eksikliğini hissettiğimiz markalaşma üst düzeyde markalaşmış firmalar normalde en fazla yüzde 30 kar getiren herhangi bir ürünü yüzde 300-400 kat fazla ücret ile satışa sunabiliyor” ifadelerini kullandı.

"YENİLEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI YAPIYORUZ"

Sektördeki en büyük sorunun katma değerli üretim konusunda geride kalınması olduğunu vurgulayan Balcioğlu, “Sürümden kazanan emek-yoğun bir sektörüz markalaşma sürecini doğru şekilde ilerleten firma sayısı çok az maalesef. Zaman içerisinde gelişen teknoloji ve artan üretim kapasiteleri, rekabeti beraberinde getirdi. Bu da kar marjlarından fedakarlık yapılmasını gerektirdi" değerlendirmesinde bulundu.

Şahin Balcıoğlu, üretimin en önemli gider kalemlerininenerjihammadde ve işçilik olduğunu kaydetti.

Balcıoğlubu, alanlarda yaptıkları İyileştirmeler hakkında şu bilgileri verdi; “Biz bu konuda makine öğrenmesi yapay zeka ile üretim optimizasyonu ve kendi enerjimizi karşılamak için yenilenebilir enerji yatırımları yapıyoruz. Ciddi bir teknolojik dönüşüm programımız var. Ayrıca giyilebilir teknolojiler konusunda Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları gerçekleştiriyoruz.”

"SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİME ODAKLANMALIYIZ"

Balcıoğlu, gelişmiş ülkelerdeki oyuncuların küresel enflasyon ve satın alma trendlerinden etkilenme düzeyleriyle ilgili düşüncelerini paylaştı: “Gelişmiş ülkelerin kârlıklarında düşüş yaşıyor fakat marjlanın bizden fazla olmasından dolayı daha az etkileniyorlar. Türkiye'deki üreticiler; enflasyon satın alma güçlüğü daralan pazar payı ve değişken kur faktörleriyle karşı karşıya kalıyor. Bu koşullar devam ettiği sürece Türkiye'de sektörün kârlılığının bir süre daha artacağını düşünmüyorumİzlenmesi gereken en doğru yol sürdürülebilir üretime odaklanmak, doğru ve verimli üretim yapmak, teknolojiye yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak. Katma değeri yüksek teknik tekstillerin de karlı üretim yapılabilecek bir kanal olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin stabil kalması ve yatırımlar için güvenli hale gelmesi ekonomi anlamında büyük fayda sağlayacak.”