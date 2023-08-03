Borsa İstanbul’da Gong ASCE GYO için çaldı

Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergün, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ASCE GYO Kurucusu ve Hakim Ortağı Abdulkadir Konukoğlu, ASCE GYO Ortağı Sami Konukoğlu, ASCE GYO Ortağı Cengiz Konukoğlu, ASCE GYO Danışmanı Celaleddin Koçer, ASCE GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uğur, halka arz konsorsiyum lideri Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin ile 37 konsorsiyum üyesi kurumun temsilcileri katıldı.

SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Başkan Vekili Fatih Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan ve Turgut Konukoğlu da törende hazır bulundu.

Törende konuşma yapan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın bugün işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen halka arz törenine, Borsamıza hoş geldiniz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.

ASCE’nin, kuruluşundan bu yana pek çok önemli projeleri başarıyla tamamladığını kaydeden Ergun, “Yakın zamanda, çok değerli bir karar alarak, daha kurumsal ve daha verimli olmak amacıyla, gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür. Ben bu stratejik karardan dolayı Şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

ASCE’nin, halka arzdan sağladığı finansmanla sürdürülebilir bir büyüme hedeflediğini anımsatan Ergun, şöyle devam etti:

“Bu amaçla Borsada işlem görmeye başlayarak, kendisine güvenerek halka arzdan pay alan 1,3 milyon yatırımcıdan aldığı güçle başarılarını daha da ileriye taşıyacaktır. Gaziantep’ten bir şirketimizin daha Borsamızda işlem görmeye başladığı bugün, ülkemizin tüm şehirlerinde faaliyet gösteren şirketlerimizi, sermaye Piyasalarının sunduğu imkanlardan faydalanmak üzere Borsamıza davet ediyorum. Kurumsallaşmasını ve uzun vadeli gelişimini sermaye piyasaları aracılığı ile sağlamaya davet ediyorum.

ASCE GYO, gelen yüksek taleple, 2 milyar liranın üzerinde halka arz büyüklüğü ile başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum.”

Törende konuşan ASCE GYO Kurucusu ve Hakim Ortağı Abdulkadir Konukoğlu, şirketin yüzde 25,04’ünü halka açtıklarını, halka arz ile amaçlarının kurumsallaşma olduğunu söyledi.

Halka arzın şirketlerin kurumsallaşmasına katkı sağladığına dikkat çeken Konukoğlu, “Kurumsallaşmayı sağlamak amacıyla çıktığımız halka arz yolculuğumuz sona erdi. Gong töreni ile Borsa İstanbul’da artık biz de varız” diyerek, mutluluğunu dile getirdi.

Halka arzla birlikte hem kurumsallaşmada hem yeni projelerde çok daha güçlü biçimde ilerleyeceklerine vurgu yapan Konukoğlu, özetle şunları kaydetti:

“Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılarda 2 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılarda ise 3,23 kat talep geldi. Ülkemize değer katmak ve yatırımcılarımıza kazandırmak için daha çok çalışacağız. Türkiye’ye güveniyoruz. Yüzde 25,04 halka açıklık oranımızla şeffaf, kurumsal, yatırımcılarına değer katan bir marka olarak güçlü adımlar atacağız. Gücümüze ortak olan tüm yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine teşekkür ederiz.”

2,2 KAT TALEP GELDİ

27-28 Temmuz tarihlerinde Halk Yatırım liderliğinde toplam 37 kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığı ile halka arz edilen ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin paylarının ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleşti.

Birim fiyat 12,60 TL olarak belirlenirken halka arz edilen 165 milyon TL nominal değerli payların satışıyla halka arz büyüklüğü 2.079 milyar TL oldu. Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan payların yaklaşık 2,00 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan payların ise yaklaşık 3,23 katı olmak üzere ortalamada 2,2 kat talep geldi.

ASCE GYO hisseleri 3 Ağustos 2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da Yıldız Pazarda işlem görmeye başladı.