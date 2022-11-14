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Bu gece yarısından itibaren motorinde indirim bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorin grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 56 kuruş indirim bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren motorinde indirim bekleniyor

Bu gece yarısından itibaren motorinde indirim bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorin grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 56 kuruş indirim bekleniyor.

14 Kasım 2022 Pazartesi 11:33

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN İNDİRİM GELİYOR

Motorin grubunda 15 Kasım salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 56 kuruş indirim bekleniyor.

LİTRE FİYATI 24,77 TL'YE LİRAYA DÜŞECEK

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,77 TL'ye, Ankara'da 24,90 TL'ye, İzmir'de 24,93 TL'ye gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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