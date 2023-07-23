Bu kez ilaç fiyatlarına zam!

Döviz kurunun artışı ve ilaç tedariklerinde yaşanan sıkıntılar fiyatların daha da artmasına sebep oluyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile ilaç fiyatlandırmasında yeni bir güncellemeye gidildi.
Fiyatlandırmada baz alınan Euro kuruna ilaçlara yüzde 30,5 oranında zam yapıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararda, “Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 Avro değeri 2023 yılı Temmuz ayında yüzde 30.5 oranında arttırılarak 14.03887 TL olarak belirlenmiştir” denildi.