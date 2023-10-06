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Çimko Çimento ve Gaziantep Ytong yapı fuarında

SANKO Holding şirketlerinden ÇİMKO Çimento ve Beton ile Gaziantep Ytong, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve AKORT Fuarcılık iş birliğiyle tarafından düzenlenen; Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarına (BUILDEAST) katıldı.

Çimko Çimento ve Gaziantep Ytong yapı fuarında

Çimko Çimento ve Gaziantep Ytong yapı fuarında

SANKO Holding şirketlerinden ÇİMKO Çimento ve Beton ile Gaziantep Ytong, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve AKORT Fuarcılık iş birliğiyle tarafından düzenlenen; Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarına (BUILDEAST) katıldı.

06 Ekim 2023 Cuma 12:08

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılış törenine, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi, Büyükelçi Çağrı Sakar, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Burkay Güçyetmez, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Akkaya ile sanayiciler ve davetliler katıldı.

Çimko Çimento ve Beton Genel Müdürü Dr. Önder Kırca, Gaziantep Ytong Genel Müdürü Cengizhan Açık ve diğer yetkililer, katılımcı ve ziyaretçilere Çimko Çimento ve Beton ile Gaziantep Ytong ürünleri ve projelerine ilişkin bilgi aktardı.

ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON

Adıyaman Çimento Fabrikası’nın 1995 yılında özelleştirilmesiyle sektöre giren SANKO, 2007 yılı sonunda Narlı Fabrikasını da devreye alarak çimento sektöründeki büyümesini devam ettirmiştir. SANKO Holding kuruluşu olan Çimko; Adıyaman, Narlı Bartın ve Ereğli Çimento Fabrikaları, Gaziantep ve Kilis Paketleme Tesisleri ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye, Hatay, Adana, Kayseri ve Mersin illerinde bulunan beton santralleri ile sektörde ve bölgede söz sahibi olmuştur.

Müşterilerine, çalışanlarına, çevreye ve topluma karşı olan sorumluluk bilinciyle tüm süreçlerinde kalite, paydaşların memnuniyeti ve sürdürülebilirlik odaklı hareket etmekte olan Çimko bugünün ötesinde yarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmaktadır.

GAZİANTEP YTONG

Türk Ytong, Alman Ytong Holding International ve Sanko Holding ortaklığında 1997 yılında kurulan Gaziantep Ytong, Sanko'nun yabancı sermaye ortaklığı yaptığı ilk kuruluşudur.

Gaziantep'te 10.000 m2'si kapalı olmak üzere, toplam 80.000 m2 alanda kurulan Gaziantep Ytong, 1998 yılında üretime başlamıştır. Ytong'un Türkiye'deki 6 tesisinden biri olan Gaziantep Ytong'da, en gelişmiş yapım ve benzersiz yapım teknolojisi ile YTONG markası adı altında üretim yapılmaktadır.

TS EN 771-4 Gazbeton Kagir Birimler ve TS 453 Donatılı Gazbeton Yapı Elemanları standartlarına uygun üretim yapan Gaziantep Ytong'da; G2/04 ve G4/06 Donatışız Blok, Donatılı Yapı Elemanları ve Ytong Örgü Tutkalı, Alsecco Hazır Sıva ve Masterkim Yapı Kimyasalları üretilmektedir.Modern çağın yapı malzemesinde bulunması gereken özellikleri taşıyan ürünler üreten Gaziantep Ytong'un kapasitesi blok malzeme olarak yılda 450.000 m3'tür. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgesi, TS 14001 Çevre Yönetim sistemleri belgesi, TS 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve CE belgesi sahibi olan Gaziantep Ytong Türkiye gazbeton üretim kapasitesinin yüzde 7'sini karşılamaktadır.

Ytong adı gazbetonla inşa edilen çağdaş yapı sistemleriyle özdeşleşmiş olup, tüm dünyada değişmez ve güvenilir bir imajla tanınmaktadır. 21 ülkede 77 fabrika ile dünyanın en yüksek üretim hacmine sahip gazbeton üreticisi ve yaygın yapı malzemesi markası olan Ytong, Ekim 2009'da Almanya'da yüzyılın en tanınmış markaları arasında yerini almıştır.

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Çimko Çimento Ve Gaziantep Ytong Yapı Fuarında
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