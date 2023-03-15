Deprem bölgesi için 'asgari ücret' formülü!

Deprem bölgesinde çalışanların gelirinin artırılması ve istihdam teşviki için, brüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi formülü gündemde. Böylelikle deprem bölgesinde asgari ücretin 11 bin 759 liraya yükselmesi konuşuluyor. Peki brüt ücretin net olarak ödenmesi mümkün mü? Ekonomist Muhammet Bayram cevapladı.

Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Böyle bir şey mümkün, zaten bölgedeki işletmeler asgari ücretin çok daha fazlasına maaş teklif etmelerine rağmen eski çalışanlar geri dönmek istemiyor.

Depremden etkilenen 11 ilde etkiler aynı değil. Gaziantep’teki depremin etkileri ile Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş’ın depremden etkilenme düzeyi aynı şekilde değil.

‘İŞLETMELER 2 SENEDE ESKİ HALİNE DÖNEBİLECEK’

Hatay yerle bir olmuş vaziyette, Kahramanmaraş’ta konutların yüzde 90’ı kullanılamaz halde. İşletmeler Kahramanmaraş’ta en erken 2 sene içerisinde tam anlamı ile eski durumuna dönebilecektir.

11 ile 6. bölge teşviki verilmesi konuşuluyor. Ama kesinlikle bu yeterli değildir. Masada konuşulanlar bunlarla birlikte süper teşviklerin gelmesi ve çalışanlar için o bölgenin cazibe merkezi haline getirilip tekrar geri dönülmesidir.

Şu anda brüt ücret 10 bin 8 lira ancak çalışanın eline geçen 8 bin 506 TL, aradaki fark işçinin ödemiş olduğu sigorta primidir.

‘DEVLET BELLİ BİR SÜRE İÇİN BU KARARI ALABİLİR’

11 bin 759 TL ile 10 bin 8 TL arası da işverenin sigorta maliyetidir. Yani çalışanın eline 8 bin 506 TL geçiyor. Ama işveren 11 bin 759 TL’yi cebinden çıkarmış oluyor.

Devlet toplam brüt ücretin net olarak alınması yönünde belli bir süre için bu kararı alabilir. Bu süre 2 yıl olabilir. Bu kararın tüm illerde değil depremden en çok etkilenen özellikle Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da uygulanması gerekiyor.

Diğer illere de bu teşvikleri verirseniz çalışanlar aynı şartlarda Gaziantep’te, Adıyaman’da çalışmak ister. Kahramanmaraş’a, Adıyaman’a, Hatay’a gelecek işçi bulamazsınız. Buraya gelecekler çadırda kalacak, işçinin bir konforu bulunmamaktadır. Devletimiz buna ilişkin bir karar alırsa bu uygulanabilir."