Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Geçici Barınma Alanlarının Altyapısı Büyükşehir’den
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Koordinatör Vali Akkoyun Gaziosmanpaşa Mahallesinde
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret

Deprem bölgesi için 'asgari ücret' formülü!

Depremzede illerde istihdamı desteklemeye yönelik ‘brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi’ talebi gündeme geldi. Amaç bölgeden göçü önlemek.

Deprem bölgesi için 'asgari ücret' formülü!

Deprem bölgesi için 'asgari ücret' formülü!

Depremzede illerde istihdamı desteklemeye yönelik ‘brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi’ talebi gündeme geldi. Amaç bölgeden göçü önlemek.

15 Mart 2023 Çarşamba 14:30

Deprem bölgesinde çalışanların gelirinin artırılması ve istihdam teşviki için, brüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi formülü gündemde. Böylelikle deprem bölgesinde asgari ücretin 11 bin 759 liraya yükselmesi konuşuluyor. Peki brüt ücretin net olarak ödenmesi mümkün mü? Ekonomist Muhammet Bayram cevapladı.

Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Böyle bir şey mümkün, zaten bölgedeki işletmeler asgari ücretin çok daha fazlasına maaş teklif etmelerine rağmen eski çalışanlar geri dönmek istemiyor.

Depremden etkilenen 11 ilde etkiler aynı değil. Gaziantep’teki depremin etkileri ile Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş’ın depremden etkilenme düzeyi aynı şekilde değil.

‘İŞLETMELER 2 SENEDE ESKİ HALİNE DÖNEBİLECEK’

Hatay yerle bir olmuş vaziyette, Kahramanmaraş’ta konutların yüzde 90’ı kullanılamaz halde. İşletmeler Kahramanmaraş’ta en erken 2 sene içerisinde tam anlamı ile eski durumuna dönebilecektir.

11 ile 6. bölge teşviki verilmesi konuşuluyor. Ama kesinlikle bu yeterli değildir. Masada konuşulanlar bunlarla birlikte süper teşviklerin gelmesi ve çalışanlar için o bölgenin cazibe merkezi haline getirilip tekrar geri dönülmesidir.

Şu anda brüt ücret 10 bin 8 lira ancak çalışanın eline geçen 8 bin 506 TL, aradaki fark işçinin ödemiş olduğu sigorta primidir.

‘DEVLET BELLİ BİR SÜRE İÇİN BU KARARI ALABİLİR’

11 bin 759 TL ile 10 bin 8 TL arası da işverenin sigorta maliyetidir. Yani çalışanın eline 8 bin 506 TL geçiyor. Ama işveren 11 bin 759 TL’yi cebinden çıkarmış oluyor.

Devlet toplam brüt ücretin net olarak alınması yönünde belli bir süre için bu kararı alabilir. Bu süre 2 yıl olabilir. Bu kararın tüm illerde değil depremden en çok etkilenen özellikle Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da uygulanması gerekiyor.

Diğer illere de bu teşvikleri verirseniz çalışanlar aynı şartlarda Gaziantep’te, Adıyaman’da çalışmak ister. Kahramanmaraş’a, Adıyaman’a, Hatay’a gelecek işçi bulamazsınız. Buraya gelecekler çadırda kalacak, işçinin bir konforu bulunmamaktadır. Devletimiz buna ilişkin bir karar alırsa bu uygulanabilir."

Anahtar Kelimeler:
Deprem Bölgesi Için Asgari ücret Formülü!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Sosyal medyaya düşen fiyat listesi elden ele dolaşıyor
TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Sosyal medyaya düşen fiyat listesi elden ele dolaşıyor
Kahramanmaraş’ta Depremzede Çiftçilerin Tarla Mesaisi Başladı
Kahramanmaraş’ta Depremzede Çiftçilerin Tarla Mesaisi Başladı
EYT düzenlemesindeki şartlı madde kriz çıkardı!
EYT düzenlemesindeki şartlı madde kriz çıkardı!
Bakan Varank; “Türkoğlu'nu Tekrar Cazibe Merkezi Haline Getireceğiz”
Bakan Varank; “Türkoğlu'nu Tekrar Cazibe Merkezi Haline Getireceğiz”
Avrupa imar ve kalkınma bankası’ndan afet bölgesine yatırım kararı!
Avrupa imar ve kalkınma bankası’ndan afet bölgesine yatırım kararı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber