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Deprem bölgesinde faturalar ertelendi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde seçim ve EYT düzenlemesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı illere yönelik alınan kararları açıkladı.

Deprem bölgesinde faturalar ertelendi!

Deprem bölgesinde faturalar ertelendi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde seçim ve EYT düzenlemesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı illere yönelik alınan kararları açıkladı.

01 Mart 2023 Çarşamba 14:31

7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıktığı Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep’teki faturaların durumuna ilişkin bilgileri paylaşan Erdoğan’ın açıklamaları merak konusu oldu.

DEPREM BÖLGESİ FATURALAR ERTELENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık ile Elbistan depremlerinin vurduğu; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’nın tamamında, Gaziantep’in ise İslahiye ile Nurdağı ilçelerindeki tüm abonelerin faturalarının herhangi bir şart olmaksızın tanzim ve tahsilini 3 ay süreyle ertelediklerini duyurdu.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

“Deprem bölgesindeki yıkık, yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı tüm binaların 6 şubat tarihi itibarıyla geçmişe dönük tüm borçlarını siliyoruz. Depremin en yıkıcı etkilerinin görüldüğü Kahramanmaraş Hatay, Adıyaman, Malatya illerinin tamamıyla, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki elektrik ve doğalgaz faturalarının tanzim ve tahsilini 3 ay süreyle erteliyoruz. Bilhassa Adıyamanlı vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren sarmalık kıyılmış tütün üreten çiftçi kooperatiflerimizin satışındaki yüzde 55'lik ÖTV'yi yarıya indiriyoruz. Önümüzdeki günlerde ihtiyaca göre bu destekleri, tedbirleri, kaynakları daha da çoğaltarak depremzedelerimizin yaralarını sarmaya, bölgenin ihyasını kesintisiz sürdürmeye kararlıyız.”

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Deprem Bölgesinde Faturalar Ertelendi!
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