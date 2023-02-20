Depremde KMTSO binası ağır hasar aldı, taşınıyor!

6 Şubat günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17’de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Bu depremin ardından saat 13.24’te ikinci bir deprem daha yaşandı. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7.6 olarak kaydedildi.

Türkiye’yi sarsan şiddetli depremlerin ikinci haftası geride kalırken enkaz kaldırma ve binalardaki hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

depreminde ağır hasar alan binalardan biri de Kahramanmaraş’taki KMTSO binası oldu. İş dünyasının merkez üssü depremde kolonlarından büyük hasar aldı.

2000 yılında yapımına başlanıp 2003 yılında hizmete giren bina için Çevre İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme sonucunda yıkım kararı alındı.

Hasar tespiti sonucu KMTSO’dan yapılan açıklamada, kurumun Kayseri Yolu üzerinde bulunan Ticaret Borsası binasında asgari personelle Pazartesi gününden itibaren hizmet vereceği bildirildi.