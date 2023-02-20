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Depremde KMTSO binası ağır hasar aldı, taşınıyor!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemede ağır hasar aldığı tespit edilen KMTSO binası yıkılacak.

Depremde KMTSO binası ağır hasar aldı, taşınıyor!

Depremde KMTSO binası ağır hasar aldı, taşınıyor!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemede ağır hasar aldığı tespit edilen KMTSO binası yıkılacak.

20 Şubat 2023 Pazartesi 17:35

6 Şubat günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17’de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Bu depremin ardından saat 13.24’te ikinci bir deprem daha yaşandı. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7.6 olarak kaydedildi.

Türkiye’yi sarsan şiddetli depremlerin ikinci haftası geride kalırken enkaz kaldırma ve binalardaki hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

depreminde ağır hasar alan binalardan biri de Kahramanmaraş’taki KMTSO binası oldu. İş dünyasının merkez üssü depremde kolonlarından büyük hasar aldı.

2000 yılında yapımına başlanıp 2003 yılında hizmete giren bina için Çevre İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme sonucunda yıkım kararı alındı.

Hasar tespiti sonucu KMTSO’dan yapılan açıklamada, kurumun Kayseri Yolu üzerinde bulunan Ticaret Borsası binasında asgari personelle Pazartesi gününden itibaren hizmet vereceği bildirildi.

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