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Depremde verdiği sözü tuttu, istihdamı iki katına çıkarttı!

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan 2 büyük Deprem felaketinde etkilenen Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesinde Yatırım ve Ekonomi Danışmanlığı sektöründe hizmet veren Ekonomist Metehan Mercimek, şehrin yeniden ayağa kalkması maddi ve manevi yönden imarı noktasında verdiği sözü tuttu.

Depremde verdiği sözü tuttu, istihdamı iki katına çıkarttı!

Depremde verdiği sözü tuttu, istihdamı iki katına çıkarttı!

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan 2 büyük Deprem felaketinde etkilenen Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesinde Yatırım ve Ekonomi Danışmanlığı sektöründe hizmet veren Ekonomist Metehan Mercimek, şehrin yeniden ayağa kalkması maddi ve manevi yönden imarı noktasında verdiği sözü tuttu.

07 Ağustos 2023 Pazartesi 10:03

Yaşanan Deprem sürecinde şehirden ayrılmayan, başka il ve ilçelerden gelen teklifleri de reddeden genç Ekonomist Deprem Bölgesinde bir Şube daha açtı ve istihdamı iki katına çıkardı.

6 Şubat tarihinde yaşanan Deprem felaketinde iş yeri etkilenen, personellerinin çoğunluğu başka illere gitmek zorunda kalan Mt Global Danışmanlık sahibi Ekonomist Metehan Mercimek, 2 Mart 2023 tarihinde Sosyal Medya hesabından “Yeniden başlayacağız! Memleketimin kanadı kolu kırılmış olabilir, başkalarının memleketi gibi denizi boğazı olmayabilir, imkanlar yetersiz şartlar olumsuz olabilir ama yeniden başlayacağız! Bu naaş bize ait benim bu cenazeyi ortada bırakmaya vicdanım el vermiyor… Ne Afşin’den vazgeçeceğim nede Maraş’tan! 30 çalışanımla canla başla çalışarak yeniden başlayacağız… Ne yatırımlarımı Afşin’den Maraş’tan geri çekeceğim nede bu memleketten vazgeçeceğim elimdeki imkan 1 ise 5’e çıkarmanın mücadelesini vereceğim şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Mercimek,Afşin Merkez haricinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesine yeni bir Şube açtı 30 olan Personel sayısını da 50’ye çıkararak verdiği sözü tuttu.

Merkezi Afşin İlçesinde olmasına rağmen, Ülke genelinde yerli ve yabancı onlarca yatırımcıya Ekonomi Danışmanlığı hizmeti veren Ekonomist Metehan Mercimek önce ki gün Basın Mensuplarını ağırladı. Depremin yaşandığı günden bu yana iş yerini açarak, zor şartlar altında Online Danışmanlık hizmetlerine devam ettiklerini belirten Mercimek, İş Dünyası ayağa kalkarsa Afşin’de Kahramanmaraş’da diğer İlçeler de ayağa kalkar dedik. Bir çok yatırımcının şehri terk edip başka şehirlerde işini kuracağını öğrendiğimizde arayıp görüştük, sosyal medya hesaplarından ve haber sitelerinden şehri tek etmemeleri yönünde çağrılarda bulunduk. Bu mücadeleye destek olarak da biz şehrimizi terk etmedik, Şehrimiz insanına verdiğimiz sözü tuttuk. Afşin’de ki Merkeze ek olarak Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesinde de yeni bir Şube açtık. 30 olan Personel sayımızı da 50’ye çıkararak istihdama olan katkımızı da sürdürdük. Allah nasip ederse bu şehre daha fazla hizmet etmeye,daha fazla insana istihdam sağlamaya çalışacağız dedi.

Ülke genelinde yerli ve yabancı yüzlerce yatırımcıyı hem Metropol kentlerde hem de yerel de ağırlamaya çalıştıklarını belirten Ekonomist Metehan Mercimek, şehrimizi tanıtırken yatırımları da bu şehirlerde tutmaya çalışıyoruz. Yatırımcılarımızı zaman zaman buralarda ağırlıyoruz. Yaptığımız iş para kazanmanın yanı sıra Ülke ekonomisine katkı, yatırımcılara cesaret, şehirlerimizi yeni yatırımlarla tanıştırmak ve istihdama katkı sunmaktır dedi.

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Depremde Verdiği Sözü TuttuIstihdamı Iki Katına çıkarttı!
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