Depremin ardından KMTSO ilk meclis toplantısını yaptı!

Kahramanmaraş Ticaret Borsası ile müşterek olarak Kipaş Holding’te düzenlenen toplantıya; Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mahir Ünal, M. Cihat Sezal, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ile yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, meslek komite başkanları ve iş insanları katıldı.

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz’ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda sırasıyla TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bakan Muş, Başkanımız Mustafa Buluntu ve Borsa Başkanı Narlı, birer konuşma yaptı.

Bakan Muş, konuşmasında yaraların bir an evvel sarılacağını belirterek, Kahramanmaraş ve iş dünyasına ‘Yanınızdayız’ mesajı verdi. Kent sanayisinin toparlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Bakan Muş, Kahramanmaraş’ın ülkenin üretim gücü olduğunu vurguladı.

Öte yandan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, deprem felaketinin kent sanayi ve ticaret ağında oluşturduğu hasarla ilgili bilgiler paylaşırken, iş dünyasının taleplerini rapor halinde Bakan Muş’a iletti.

Toplantının ardından heyet, esnaf ziyareti için sahaya çıktı.

Kuyumcukent başta olmak üzere birçok işletmeyi ziyaret eden ve esnaflarla birebir görüşmeler yapan heyetin programı ziyaretlerin ardından sonlandı.