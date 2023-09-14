EBRD heyetinden Kahramanmaraş ve KMTSO ziyareti!

Temelleri 1991 yılında atılan ve bir dizi programlar aracılığıyla KOBİ'leri, üretkenliği ve yeniliği teşvik eden destekler veren EBRD, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta yeni bir hibe destek programı başlatmayı hedefliyor.

Yeniden Yapılandırma Yardım ve Hibe programı adı altında gerçekleştirilmesi öngörülen programla birlikte işletmelerin toparlanmasını kolaylaştırmak ve hasar gören binaların, üretim varlıklarının ve altyapının yeniden inşasına yönelik çalışmalara yardım edilmesi planlanıyor.

PROGRAM EBRD İÇİN İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYACAK

Felâketten etkilenen firma ve bireylere destek vermeyi, bölgedeki toparlanma ve yeniden yapılandırma çalışmalarına katılan firmalara yeni krediler sağlamayı ve böylece afet müdahale alanında özel sektörün rolünü güçlendirmeyi amaçlayan program, EBRD’nin faaliyet gösterdiği ülkelerde bir ilk olma özelliği taşıyor.



EBRD HEYETİ KAHRAMANMARAŞ’A GELDİ

Bu çerçevede EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ve beraberindeki EBRD Heyeti, bahse konu hibe programının detaylarını görüşmek ve olası yeni işbirlikleri hususunda istişareler yapmak üzere Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette Tuerkner ve EBRD heyetini, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Dertli, Barbaros Sezal ve KMTSO Genel Sekreteri Yunus Atmalı karşıladı.

İŞBİRLİKLERİ VE YENİ OLASI PROJELER İÇİN İSTİŞARELER YAPILDI

KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, ziyarette heyete Kahramanmaraş sanayisiyle ilgili bilgi verirken, özellikle deprem sonrası şehrin genel ekonomik durumu ve potansiyeli konuşuldu ve her iki kurum arasında geliştirilebilecek projeler ile yeni olası işbirlikleri üzerine istişareler yapıldı.

BULUNTU: EBRD İLE BİRLİKTE ATABİLECEĞİMİZ ADIMLARI KONUŞTUK

Ziyarete ilişkin konuşan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, “Bugün odamızda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Yöneticisi Arvid Tuerkner ve beraberindeki heyeti ağırladık. Kendilerine kent sanayimizle ilgili bilgiler vererek, ekonomik potansiyelimizden bahsettik ve birlikte yapabileceğimiz olası projeler üzerine istişarelerde bulunduk. Ziyaretleri dolayısıyla Sayın Tuerkner’e ve EBRD Heyetine teşekkür ediyorum” dedi.

TUERKNER: YENİ KOBİ PROGRAMIMIZLA FİRMALAR DAHA SAĞLAM BİR TOPARLANMA SÜRECİNE GİRECEK

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ise “Bölgeye yaptığımız ziyaret, depremin küçük işletmeler üzerinde ne kadar yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu, bu işletmeleri büyük finansal kayıplarla ve faaliyetlerde kesintilerle, altyapı hasarlarıyla, mali güçlüklerle ve daha geniş anlamda ekonomik belirsizlikle karşı karşıya bıraktığını bize açıkça gösterdi. Yeni KOBİ programımız sadece yeniden yapılandırma yoluyla küçük işletmelerin faaliyetlerine tekrar başlamasına yardımcı olmakla kalmayacak; aynı zamanda entegre danışmanlık desteğiyle daha sürdürülebilir bir yeniden yapılandırma ve daha sağlam bir toparlanma sürecine destek verecektir” ifadelerini kullandı.