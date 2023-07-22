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Ekmek fiyatlarına ne kadar zam yapılacak?

Türkiye'nin birçok kentinde ekmek fiyatları zamlandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı İbrahim Balcı zamlardan önce ekmek fiyatlarının resmi olarak en son 9 ay önce güncellendiğini belirtti.

Ekmek fiyatlarına ne kadar zam yapılacak?

Ekmek fiyatlarına ne kadar zam yapılacak?

Türkiye'nin birçok kentinde ekmek fiyatları zamlandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı İbrahim Balcı zamlardan önce ekmek fiyatlarının resmi olarak en son 9 ay önce güncellendiğini belirtti.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 08:02

Birçok kentte ekmek fiyatları artarken Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı’dan ekmekteki zamlara ilişkin açıklama geldi.

Önceliklerinin ‘vatandaşın alabileceği makul seviyede’ bir fiyat belirlemek olduğunu belirten Balcı, bunu belirlerken de esnafın mağdur olmaması için makul olan en iyi fiyatı belirlemek gerektiğine dikkat çekti.

Balcı, “Eğer un fiyatlarında aşırı bir artış olması durumunda geçmişte olduğu gibi bugün de ilgili bakanlıklar gerekli tedbirleri alacağını ve gerekli çalışmaları geçmişte olduğu yapacaklarını düşünüyorum” dedi.

Balcı, “Unda gereksiz aşırı fiyat artışının önüne geçmek için ne yapılması gerekiyorsa, geçmişte nasıl müdahale edilirse, yine müdahale edileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

İstanbul’da hem Esnaf Odası’na hem İTO’ya bağlı fırıncıların sattığı ekmek fiyatlarına ilişkin henüz zamlı bir tarife gelmedi. Ancak maliyetlerindeki artışı gerekçe gösteren bazı fırıncılar zamlı tarife çıkmadan 240 gram ekmeği 230 grama düşürerek fiyatını 6 liradan 8 liraya yükseltmişti.

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Ekmek Fiyatlarına Ne Kadar Zam Yapılacak?
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