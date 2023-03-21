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Elektrik ve doğal gaz borçları silindi!

Deprem bölgesindeki tüketicilerin elektrik ve doğal gaz fatura borçlarının ertelenmesi ve silinmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elektrik ve doğal gaz borçları silindi!

Elektrik ve doğal gaz borçları silindi!

Deprem bölgesindeki tüketicilerin elektrik ve doğal gaz fatura borçlarının ertelenmesi ve silinmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

21 Mart 2023 Salı 09:02

Deprem bölgesindeki elektrik ve doğalgaz abonelerinin borçlarına ilişkin iki önemli karar alındı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konutu veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı hale gelen elektrik ve doğalgaz abonelerinin ödenmemiş borçları silindi.

Bu abonelerin 6 Şubat'a kadar faturalandırılmış ancak tahsil edilmemiş borçları ile son sayaç okuma tarihinden 6 Şubat'a kadar olan borçları silindi. Silinen fatura borçlarına yönelik açılmış dava veya icra takibi varsa sona erdi.

Yeni faturaların ödemeleri ertelendi

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın tamamıyla Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'nda elektrik ve doğalgaz abonelerinin 6 Şubat'tan sonraki faturaların ödemesi de 31 Mayıs'a kadar ertelendi.

Bu faturalar Haziran ayından itibaren gecikme zammı olmaksızın 6 ayda eşit taksitlerle ödenecek. Erteleme kararı sadece konut abonelerini kapsıyor. Erteleme işlemi başvuruya gerek olmadan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından yürütülecek.

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Elektrik Ve Doğal Gaz Borçları Silindi!
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