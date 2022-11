Erdal Kanbur, Bağımsız Başkan Adayı Olduğunu Açıkladı

Konu hakkında açıklamalarda bulanan Kanbur, amaçlarının Kahramanmaraş olduğunu, her iki adayında listesinde olmadan bağımsız çıktığını belirtti.

Bağımsız aday olduğunu belirten Kanbur şunları dile getirdi:

“28 Komiteden adayız. Karar verirken çok zorlandık. Bizler Kahramanmaraş sevdalısı insanlarız. Hiçbir zaman ön plana çıkma hevesimiz olmamıştır. Her zaman, halkımızın içerisinde yer almışızdır. Ticaret Odası komite seçimlerinde de çok zorlandım. Her iki tarafta değerli benim için. Her iki tarafta da değerli insanlar. Hiçbir ortamda ‘ben’ kelimesini kullanmam ‘Biz’ kelimesini kullanırım. Bizim komitemiz, biz diye hareket ediyorum. Nasıl ki Kahramanmaraş'ta dondurma denildiği zaman Kahramanmaraş'a ait olduğu biliniyorsa? Buraya gelen turistler nasıl ki Kahramanmaraş dondurmasını alıyorsa dondurmayı biliyorsa? Bu marka değerinin yani Kahramanmaraş’ın daha çok bilinmesinden yanayız. İşte bundan dolayı ticaret ve sanayi odası seçimlerinde de ben taraf olmak istemedim. Her zaman da dediğim gibi; Kahramanmaraş kazansın ve Kahramanmaraş diyebilmek için taraf olmuyorum. Esnafımız bana ne derse ben onu yapmak zorundayım. 28. komitede bağımsız başkan adayı olarak çıktığımda arkadaşlar güzel karşıladılar. Ben başkan adayı olarak çıktığımda bir tane aykırı ses çıkmadı. Ben de doğru yaptığımı düşündüğüm için bağımsız başkan aday oldum. Biz bu arkadaşlarla uzun zamandır yol yürüyoruz. Benim Kahramanmaraş'a hizmet ettiğimi biliyorlar. Biz her zaman buradayız. Biz hizmete hazırız. Bu bir hizmettir. Bizim derdimiz Kahramanmaraş'a 3 kişiyi daha getirebilir miyiz? Derdidir”