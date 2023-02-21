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Eşyasını kurtaramayana 30 bin TL yardım!

AFAD 10 ili etkileyen depreme dair ilk etapta yapılacak yardım ve hasarlı binalarla ilgili atılacak adımları ve yapılacak para yardımlarını duyurdu.

Eşyasını kurtaramayana 30 bin TL yardım!

Eşyasını kurtaramayana 30 bin TL yardım!

AFAD 10 ili etkileyen depreme dair ilk etapta yapılacak yardım ve hasarlı binalarla ilgili atılacak adımları ve yapılacak para yardımlarını duyurdu.

21 Şubat 2023 Salı 17:00

Yıkık veya ağır hasarlı binalardan eşyalarını alamayan depremzedelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 30 bin lira nakdi destek verecek.

AFAD ise ağır hasarlı binaların ev sahiplerine karşılıksız 13 bin lira, ağır hasarlı binaların kiracılarına ise 5 bin lira yardım yapacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 ili etkileyen depreme dair ilk etapta yapılacak yardım ve hasarlı binalarla ilgili atılacak adımları ve yapılacak para yardımlarını duyurdu. Yıkık veya ağır hasarlı binalardan eşyalarını alamayan depremzedelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 30 bin lira nakdi destek verecek. AFAD ise ağır hasarlı binaların ev sahiplerine karşılıksız 13 bin lira, ağır hasarlı binaların kiracılarına ise 5 bin lira yardım yapacak. Orta hasarlı binaların ev sahibi ve kiracılarına AFAD; karşılıksız 2 bin 500 lira, ağır hasarlı ve tüzel kişiliği olmayan iş yerlerine ise karşılıksız 2 bin 500 lira nakdi yardımda bulunacak.

AĞIR HASARLI BİNA ANINDA YIKILACAK

AFAD, hasar tespitlerinin ardından atılacak adımları da duyurdu. Buna göre, hasar tespitinde uygulanacak adımlar kapsamında ilk etapta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı İl Müdürlükleri devreye girecek. Koordine edilecek hasar tespitinde inşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan uzman ekipler yer alacak. Bina hasar dereceleri; yıkık, acil yıktırılacak bina, ağır hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı ve hasarlı olarak sınıflandırılacak. Acil yıktırılacak binaya 3 gün itiraz süresi tanınacak. Acil yıktırılacak binanın sahipleri için hak sahipliği koşullarını sağlaması kaydıyla 7269 Sayılı Yasa kapsamında yeni konut yapılacak.

TESPİT SONUÇLARI E-DEVLET’TE

Hasar tespit sonuçları e-Devlet, hasartespit.csb.gov.tr adreslerinden ve muhtarlıklardan öğrenilebilecek. Orta hasarlı binalarda ise 7269 Sayılı Yasa kapsamında uygun oranlı güçlendirme kredisi temin edilecek. Bir sene içerisinde güçlendirilirse kullanılabilecek yapılar, süre dolumunda güçlendirilmezse yıkılacak. Az hasarlı ve hasarsız binalarda ise oturulabilecek. Fakat 7269 Sayılı Yasa kapsamında kredi verilmeyecek. Ağır hasarlı binalar AFAD’dan konut talebi olmasa dahi yıkılacak.

Son Güncelleme: 21.02.2023 17:58
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Eşyasını Kurtaramayana 30 Bin TL Yardım!
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