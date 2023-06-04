Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Kültür Yayınları Okurlarla Buluşmaya Devam Ediyor
Kahramanmaraş’ta Kültür Yayınları Okurlarla Buluşmaya...
KSÜ ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Arasında İş Birliği Protokolü
Son Dakika
KSÜ ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi...
Kahramanmaraş’ta Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlarla Başa Çıkma Anlatılacak
Kahramanmaraş’ta Deprem Sonrası Ruhsal Sorunlarla...
Dulkadiroğlu’ndan Egemenlik Mahallesinde Asfalt Çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Egemenlik Mahallesinde Asfalt Çalışması
Nurhak Konteyner Kent’te Alt ve Üstyapı Sürüyor
Nurhak Konteyner Kent’te Alt ve...

EÜAŞ 163 Kamu İşçisi Alacak!

Kamu İşçi alımı kapsamında EÜAŞ 163 kişilik Personel alım ilanı yayınladı.

EÜAŞ 163 Kamu İşçisi Alacak!

EÜAŞ 163 Kamu İşçisi Alacak!

Kamu İşçi alımı kapsamında EÜAŞ 163 kişilik Personel alım ilanı yayınladı.

04 Haziran 2023 Pazar 22:53

Elektrik üretim A.Ş Genel Müdürlüğü ( EÜAŞ ) bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı şehirlerde 163 Personel alımı yapacak.

Başvurular sadece İŞKUR aracılığı ile alınacak olup başvuru süreci başlamıştır.

EÜAŞ Personel alımı başvuruları Bugün başladı. 1 Haziran 2023 tarihinde başlayan başvurular 5 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

EÜAŞ yayımladığı ilana göre 4857 saylı İş Kanununa tabi çalıştırılmak üzere " 160 Daimi İşçi, 1 Engelli işçi, 2 Eski Hükümlü veya TMY kapsamında İşçi " olmak üzere toplamda 163 Kamu İşçi alımı gerçekleştirecektir.

Alımlar;

- 70 Makine Teknisyeni,

- 71 Elektrik Teknisyeni,

- 14 Elektronik Teknisyeni,

- 5 Kimya Teknisyeni,

- 1 Büro İşçisi ( Engelli )

- 2 Teknisyen ( Eski Hükümlü / TMY )

BAŞVURU ADRESİ: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

EÜAŞ personel alımında adayların değerlendirmeleri Kura işemleri ile yapılacaktır. İŞKUR a iletilecek başvurular Nihai Başarı listesine göre kura işelmeleri tamamlanacak.

Kura Yeri : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

Kura Tarihi : 03.07.2023

Kura Saat Dilimi : 14:00 - 15:00

Anahtar Kelimeler:
EÜAŞ 163 Kamu İşçisi Alacak!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta kuzu eti 195 liraya indirildi
Kahramanmaraş’ta kuzu eti 195 liraya indirildi
TOBB’dan KMTSO Başkanı Buluntu’ya Önemli Görev
TOBB’dan KMTSO Başkanı Buluntu’ya Önemli Görev
Kahramanmaraş'ta elektrik fatura tahsilatı başlıyor!
Kahramanmaraş'ta elektrik fatura tahsilatı başlıyor!
Dolar Tarihi Zirveyi Gördü
Dolar Tarihi Zirveyi Gördü
Kahramanmaraş’ta Fatura Borçları Silindi!
Kahramanmaraş’ta Fatura Borçları Silindi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber