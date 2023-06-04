EÜAŞ 163 Kamu İşçisi Alacak!

Elektrik üretim A.Ş Genel Müdürlüğü ( EÜAŞ ) bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı şehirlerde 163 Personel alımı yapacak.
Başvurular sadece İŞKUR aracılığı ile alınacak olup başvuru süreci başlamıştır.
EÜAŞ Personel alımı başvuruları Bugün başladı. 1 Haziran 2023 tarihinde başlayan başvurular 5 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
EÜAŞ yayımladığı ilana göre 4857 saylı İş Kanununa tabi çalıştırılmak üzere " 160 Daimi İşçi, 1 Engelli işçi, 2 Eski Hükümlü veya TMY kapsamında İşçi " olmak üzere toplamda 163 Kamu İşçi alımı gerçekleştirecektir.
Alımlar;
- 70 Makine Teknisyeni,
- 71 Elektrik Teknisyeni,
- 14 Elektronik Teknisyeni,
- 5 Kimya Teknisyeni,
- 1 Büro İşçisi ( Engelli )
- 2 Teknisyen ( Eski Hükümlü / TMY )
BAŞVURU ADRESİ: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx
EÜAŞ personel alımında adayların değerlendirmeleri Kura işemleri ile yapılacaktır. İŞKUR a iletilecek başvurular Nihai Başarı listesine göre kura işelmeleri tamamlanacak.
Kura Yeri : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA
Kura Tarihi : 03.07.2023
Kura Saat Dilimi : 14:00 - 15:00