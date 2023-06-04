EÜAŞ 163 Kamu İşçisi Alacak!

Elektrik üretim A.Ş Genel Müdürlüğü ( EÜAŞ ) bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı şehirlerde 163 Personel alımı yapacak.

Başvurular sadece İŞKUR aracılığı ile alınacak olup başvuru süreci başlamıştır.

EÜAŞ Personel alımı başvuruları Bugün başladı. 1 Haziran 2023 tarihinde başlayan başvurular 5 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

EÜAŞ yayımladığı ilana göre 4857 saylı İş Kanununa tabi çalıştırılmak üzere " 160 Daimi İşçi, 1 Engelli işçi, 2 Eski Hükümlü veya TMY kapsamında İşçi " olmak üzere toplamda 163 Kamu İşçi alımı gerçekleştirecektir.

Alımlar;

- 70 Makine Teknisyeni,

- 71 Elektrik Teknisyeni,

- 14 Elektronik Teknisyeni,

- 5 Kimya Teknisyeni,

- 1 Büro İşçisi ( Engelli )

- 2 Teknisyen ( Eski Hükümlü / TMY )

BAŞVURU ADRESİ: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

EÜAŞ personel alımında adayların değerlendirmeleri Kura işemleri ile yapılacaktır. İŞKUR a iletilecek başvurular Nihai Başarı listesine göre kura işelmeleri tamamlanacak.

Kura Yeri : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

Kura Tarihi : 03.07.2023

Kura Saat Dilimi : 14:00 - 15:00