Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yılın Kadın Yazarı Koç, Berdücesi Söyleşileri’nin Konuğu Olacak
Yılın Kadın Yazarı Koç, Berdücesi...
Her Aşk Biraz Komiktir’de Kahkaha Tufanı
Her Aşk Biraz Komiktir’de Kahkaha...
Büyükşehir’in Ekinözü’ne Kazandırdığı Halı Saha Beğeni Topladı
Büyükşehir’in Ekinözü’ne Kazandırdığı Halı Saha...
Kahramanmaraş Büyükşehirin Kültür Sanat Etkinlikleri Devam Ediyor
Kahramanmaraş Büyükşehrin Kültür Sanat Etkinlikleri...
Başkan Güngör, Doru Mobilya Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi
Başkan Güngör, Doru Mobilya Çalışanlarıyla...

Fatih Ölmez 2023 hedeflerine ne oldu?

İş insanı ve Mali Müşavir Fatih Ölmez, 2023 yılına girmemizle birlikte iktidarın 2023 hedeflerini sordu. Bu hedefleri hatırlatan Ölmez, hiçbirinin gerçekleşmediğinin altını çizerek pek çok ülke zenginleşirken ülkemizin yerinde sayması üzerine tespitlerde bulundu.

Fatih Ölmez 2023 hedeflerine ne oldu?

Fatih Ölmez 2023 hedeflerine ne oldu?

İş insanı ve Mali Müşavir Fatih Ölmez, 2023 yılına girmemizle birlikte iktidarın 2023 hedeflerini sordu. Bu hedefleri hatırlatan Ölmez, hiçbirinin gerçekleşmediğinin altını çizerek pek çok ülke zenginleşirken ülkemizin yerinde sayması üzerine tespitlerde bulundu.

15 Ocak 2023 Pazar 10:32

Ölmez konu ile ilgili şu tespitlerde bulundu;

Bu aralar “2023 Hedefleri”nden bahseden kimse var mı etrafta? Yok. Halbuki 2011 seçimlerine giderken etrafta bir 2023 hedefleri furyası vardı. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Türkiye şöyle uçacak, böyle kaçacaktı. Hedefler nümerikti. 2011 yılında AKP seçim beyannamesinde açıklanmıştı. O vakit, 2023’e daha 12 koca yıl vardı. Hedeflerin nasıl konduğunu en son memur maaşlarına yapılan yüzde 25, “yok yok, yüzde 30” zamla birlikte sanırım artık iyice idrak ettik. Siz yoksa, Kanal İstanbul “çılgın projesi”nin bir başka yöntemle mi tasarlandığını zannediyorsunuz? Hadi canım.

Hatırlatayım 2023 hedeflerini: Enflasyon tek haneye inecekti. İhracatımız 500 (yazıyla, beş yüz) milyar dolara ulaşacaktı. Türkiye ekonomisi dünyada ilk ona girecekti. Kişi başına milli gelir ise 25.000 (yazıyla, yirmi beş bin) doları aşacaktı. Türkiye orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine çıkacaktı. Oldu mu? Hiçbiri olmadı.

HİÇBİRİ OLMADI,NEDEN OLMADI?

Peki, neden olmadı? Bu dönemde mesela hiçbir ülke orta gelirden yüksek gelir seviyesine mi çıkamadı? Malum krizler filan bu geçişi imkânsız hale mi getirdi? Hayır. Dünya Bankası’nın orta gelirli ülkeler grubundan, yüksek gelirli ülkeler grubuna geçebilmek için ilgili ülkede kişi başına milli gelirin 13 bin Amerikan dolarını geçmesi gerekiyor. Biz bir türlü 10 bin dolar üzerinde tutunamadık.

Dünya Bankası kriterleri ve verilerine göre 2000’den 2021’e aralarında Macaristan, Estonya, Slovakya, Çekya ve Şili’nin olduğu tam 16 ülke orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna geçti. Türkiye orta gelir grubunda kaldı.

Orta gelirli ülkeler grubundan yüksek gelirli ülkeler grubuna yükseldi.

TÜRKİYE YERİNDE SAYDI

Hatta isterseniz bir de kişi başına milli geliri 2010’dan 2021’e 25.000 doların üzerine çıkan ülkelere bakalım. Burada da Güney Kore, Estonya, Slovenya, Malta gibi bir dizi ülke var. Hatta 25.000 doların altına düşen, kötü performans sergileyen Yunanistan’da var aynı dönemde grafikte hemen görülebilecek. Ama Türkiye açısından değişen bir şey yok. Türkiye yerinde sayıyor, hangi göstergeyle bakarsanız bakın.

Dünyada ülkeler ikiye ayrılıyor: Yapabilenler ve Yapamayanlar. İyi yönetilenler ve Kötü yönetilenler. Türkiye ikinci grupta.

Dün sağa sola beton dökerek zenginleşmeye çalıştık, olmadı işte. Şimdi bu kez sağı solu delerek mi zenginleşmeye çalışacağız. O bulduğun gaz bize yetmez. Bu gaz bizi muasır medeniyet seviyesine taşımaz.

Türkiye’nin dinamik bir planlama mekanizmasına, hareketli hedeflere ihtiyacı var önümüzdeki dönemde. Şirketlerin devletleri yönlendirdiği değil, devletlerin şirketlerin stratejilerine yön vereceği bir yeni sürecin eşiğindeyiz. Yine yanlış yapmayın.

Anahtar Kelimeler:
Fatih Ölmez 2023 Hedeflerine Ne Oldu?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan, Gambiya ve Bangladeş Ülkelerinin Temsilcilerinden Expo Ziyareti
Afganistan, Gambiya ve Bangladeş Ülkelerinin Temsilcilerinden Expo Ziyareti
Kahramanmaraş’ta Dijital Dönüşüm Zirvesi Yapılacak
Kahramanmaraş’ta Dijital Dönüşüm Zirvesi Yapılacak
Fatih Ölmez: Ücretlere Altı Ayda Bir Zam Yapmak Pansuman Tedavisi Gibidir
Fatih Ölmez: Ücretlere Altı Ayda Bir Zam Yapmak Pansuman Tedavisi Gibidir
KMTSO Heyetinden Hisarcıklıoğlu’na Ziyaret
KMTSO Heyetinden Hisarcıklıoğlu’na Ziyaret
Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar
Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber