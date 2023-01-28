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Fatih Ölmez, “Merkez Bankası bu kararlarla nereye kadar gidecek?”

İş insanı ve Muhasebeci Fatih Ölmez Merkez Bankası politikalarını eleştirdi. Seçimi kim kazanırsa kazansın bu politikaların devam edemeyeceğinin altını çizen Ölmez, “Seçimi Cumhur ittifakı kazansa bile yine bu kararlar kalıcı olamayacak, olamaz da...” dedi.

Fatih Ölmez, “Merkez Bankası bu kararlarla nereye kadar gidecek?”

Fatih Ölmez, “Merkez Bankası bu kararlarla nereye kadar gidecek?”

İş insanı ve Muhasebeci Fatih Ölmez Merkez Bankası politikalarını eleştirdi. Seçimi kim kazanırsa kazansın bu politikaların devam edemeyeceğinin altını çizen Ölmez, “Seçimi Cumhur ittifakı kazansa bile yine bu kararlar kalıcı olamayacak, olamaz da...” dedi.

28 Ocak 2023 Cumartesi 13:24

Ölmez konuyla ilgili şu tespitleri yaptı;

“Kur korumalı mevduatla başlayan ucube uygulamalar serisi bitmek bilmiyor. Gün geçmiyor ki dövizin artmasına set vurmak amaçlı yeni bir adım atılmasın.

İnsan takdir etmiyor da değil doğrusu!

İyi düşünüyorsunuz bütün bu adımları.

Ama keşke enerjinizi doğru adımlar atmak için kullanabilseniz. Ancak yapamazsınız ki, düğme yanlış iliklenmiş bir kere, siz gömleğin pot vermesini önlemek için uğraşıp duruyorsunuz.

Nereye kadar, ne zamana kadar?

Bunların normal bir politika seti olmadığının da farkındasınız.

Takip etmekte bile zorlanılır hale gelinen bu kararlar iktisat politikasının klasik unsurları olsaydı şimdiye kadar herhalde uygulardınız. Ama değil ki uygulamadınız, bu belli.

Tek amaç var ve ona uygun olarak ne gerekiyorsa yapılacak:

“Döviz kurunun seçime kadar artması önlenecek!”

Oldu olacak madem her şey emirle yapılmaya çalışılıyor; “Döviz kurunun seçime kadar artması yasaklanmıştır” diye bir karar alın da hep beraber rahatlayalım!

Her gün yeni bir keşifte bulunurcasına uygulamaya konulan kararlar, bunların süreklilik gösteremeyeceğinin ve geçici olduğunun da bir itirafı sayılır.

Seçimin ertesi gününü düşünün, ne olacak? Bu kararlar uygulamada kalmaya devam edecek mi?

Hiç mümkün görünmüyor. Zaten sandıktan Millet ittifakı galip çıkarsa çok şey değişecek de, seçimi Cumhur ittifakı kazansa bile yine bu kararlar kalıcı olamayacak, olamaz da...

KKM'DE FAİZ TAVANINI HAZİNE 92.5 MİLYAR ÖDEMEDEN KALDIRSAYDINIZ YA!

Merkez Bankası dün iki kararı daha yürürlüğe koydu.

Bunlardan biri kur korumalı mevduatta faiz tavanının kaldırılması. KKM uygulaması başladığından beri bu hesaplara politika faizinin en fazla 3 puan üstünde faiz uygulanabiliyordu. Son durumda politika faizi yüzde 9 olduğu için bu hesapların faizi de en fazla yüzde 12 olabiliyordu.

Uzunca bir süre kur artışı faiz getirisinden yüksek olduğu için faizi hiç önemsemeyen hesap sahipleri, kur artışı çeşitli yollarla önlenince yalnızca yüzde 12 faize kalmış, bu oran da normal mevduat faizinden çok düşük olunca KKM’den çıkış başlamıştı.

Merkez Bankası da bu çözülmeyi frenleyebilmek için faiz tavanını kaldırma kararı aldı. Artık bankalar KKM sahibine istedikleri faizi verebilecek. Hesap sahiplerinin KKM’den çıkıp başka alanlara gitmesi önlenmiş olacak, en azından bu sağlanmaya çalışılacak.”

Peki şimdi sormayalım mı, “KKM hesaplarına en başta niye tavan faizi getirdiniz” diye...

Kararlarından biri de yurt dışından getirilip Merkez Bankası’na satılan dövizler için destek ödemesi yapılmasını öngörüyor.

Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini bankalar aracılığıyla Merkez Bankası’na satmaları durumunda belli bir süre boyunca döviz alım yapmama taahhüdünde bulunulması şartıyla firmalara dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği ödenecek.

Yani Merkez Bankası nereden ne bulabilirim, nereden döviz temin edebilirim diye doğrusu epeyce uğraş veriyor. Bu yolla kayda değer bir döviz gelir mi, bilemeyiz; zaman gösterecek.

Anahtar Kelimeler:
Fatih Ölmez“Merkez Bankası Bu Kararlarla Nereye Kadar Gidecek?”
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