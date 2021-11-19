Fatih Ölmez ‘Yokuş Aşağı Gidiş Sürüyor’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrasında politika faizini 100 baz puan indirdiğini duyurdu. Böylece politika faizi %15 olarak belirlendi.

Beklentiler de 100 baz puan indirimin gerçekleşeceği yönündeydi. Ekonomistler, kurlarda faiz indiriminin şimdiye dek fiyatlandığını ifade etse de kur artışlarının sürmesi bekleniyordu. Nitekim öyle de oldu.

Dolar/TL dün 11,30’un üzerini gördü, avro 12,50'yi aştı.

Türk lirası aralık ayından bu yana dolar karşısında değerinin yaklaşık üçte birini kaybetti.

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirdi %15’e çekti. Yetmedi; Aralık’ta da 100 baz puan indireceği sinyalini verdi.

Ölmez şu değerlendirmelerde bulundu;

"Merkez Bankası bekleneni ama yapmaması gerekeni yapıp faizi yine indirdi; dolar artık 11 liranın üstünde.

Şahap Kavcıoğlu, sekiz aylık görev süresi döneminde doları yüzde 50 artırarak rekor kırdı.

Yüzde 16 faiz çok da, yüzde 15 az mı, faizi niye daha fazla indirmedik, pek anlaşılamadı"