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Financell’den deprem bölgesine güneş enerjisi finansmanı!

Kahramanmaraş depremlerinin ardından afetzedelerin yaralarını sarmak için Gönül Bağı Projeleri’ni başlatan Turkcell, bölgedeki desteğine sürdürülebilir kalkınma için Güneş Enerjisi Sistemleri finansmanı sağlayan Financell ile devam ediyor.

Financell’den deprem bölgesine güneş enerjisi finansmanı!

Financell’den deprem bölgesine güneş enerjisi finansmanı!

Kahramanmaraş depremlerinin ardından afetzedelerin yaralarını sarmak için Gönül Bağı Projeleri’ni başlatan Turkcell, bölgedeki desteğine sürdürülebilir kalkınma için Güneş Enerjisi Sistemleri finansmanı sağlayan Financell ile devam ediyor.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 10:16

Bölgedeki işletmelerin Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) kurmalarını destekleyen Financell, üretimin yeniden canlanması için avantajlı imkânlarla bölgeye özel “yenilenebilir enerji kredisini” hayata geçirdi. Financell yönetimi Hatay’da iş insanlarıyla bir araya gelerek projenin detaylarını anlattı.

Türkiye’nin Turkcell’i, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından başlattığı Gönül Bağı Projeleri’ne bir yenisini daha ekledi.

Turkcell’in finansman alanında faaliyet gösteren iştiraki Financell, afet bölgesinde sürdürülebilir bir kalkınma hedefiyle depremden etkilenen firmaların enerjilerini güneşten alabilmelerini desteklemek için ‘Güneş Enerjisi Sistemleri Kredisi’ ürününü finansman arayışındaki yerel işletmelere sundu.

Kredi ile deprem bölgesindeki işletmelere özel finansman sağlamayı hedefleyen Financell, GES projelerine uygun faiz oranı ve erteleme imkânları da sunuyor.

Hatay’daki iş insanlarıyla paylaşıldı

Gönül Bağı Projeleri kapsamında sürdürülebilir enerji projelerini finansman ile buluşturan Financell’in Genel Müdürü Korhan Bilek, ‘Güneş Enerjisi Sistemleri Kredisi’nin detaylarını Hatay’da anlattı. Depremzede iş insanlarıyla bir araya gelen Korhan Bilek, şunları söyledi:

“Güneş Enerjisi Santralleri, bölge ikliminin cömertçe sunduğu güneş ışınlarını elektrik enerjisine çevirerek firmaların üretim için ihtiyaç duydukları enerjiyi kendilerinin üretmesini sağlıyor. Böylece önemli bir üretim maliyeti kalemi olan enerji gideri öngörülebilir hale geliyor. Ayrıca çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan GES projeleri, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı ve enerji arzının güvenilirliği için de hayati bir öneme sahip. Ancak güneş enerjisi santrallerinin kurulumu, yatırım maliyetleri ile birlikte önemli finansman ihtiyacını beraberinde getiriyor. Biz Financell olarak, Türkiye’deki sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunarak güneş enerjisi sektörünün büyümesi ve gelişmesinde öncü finansman kuruluşlarından biri olmak için çalışıyoruz. Turkcell Grubu olarak da karbon net sıfır hedefimizle, yenilenebilir enerjiyi yalnızca tüketen değil üreten bir şirket olma yolunda ilerliyoruz. Ülkemizi derinden sarsan depremlerden etkilenen şehirler yeniden yapılanırken, çevreye etki eden operasyonların mümkün olduğunca insan yaşamı ve sağlığına uygun tesis edilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

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Financell’den Deprem Bölgesine Güneş Enerjisi Finansmanı!
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