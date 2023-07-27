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Hane Gelirine Garanti Geliyor

Ev kadınlarının emekliliğine destek sağlayacaklarını belirten Bakan Göktaş, ‘Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ni hayata geçireceğiz. Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız’ dedi.

Hane Gelirine Garanti Geliyor

Hane Gelirine Garanti Geliyor

Ev kadınlarının emekliliğine destek sağlayacaklarını belirten Bakan Göktaş, ‘Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ni hayata geçireceğiz. Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız’ dedi.

27 Temmuz 2023 Perşembe 10:51

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi, bakanlığın yeni uygulamaları hakkında bilgi verdi:

- Her ilçeye Sosyal Hizmet Merkezi hizmetini götüreceğiz.
- Aile Sosyal Destek Programı ile Türkiye'nin her yerine, milyonlarca haneye ulaşacağız. Hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni hayata geçireceğiz. 'Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı' uygulamasını başlatacağız.
- 'Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacağız.
- Kadınların toplumsal hayattaki ve karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini artıracağız.
- Kadına yönelik şiddetle mücadelede izleme ve değerlendirme çalışmalarını daha da güçlendireceğiz. 'Sıfır tolerans' politikamızı uygulamaya devam edeceğiz.

- Erken yaşta ve zorla evliliklerin erken tespitine yönelik sistemler geliştireceğiz.
- Örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranı ile kadınlarda okuryazarlık oranını yüzde 100 seviyesine ulaştıracağız.
- Engelli bireylere yönelik Aktif Yaşam Merkezi sayısını 150'ye, Engelli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sayısını 130'a, Huzurevi ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sayısını 180'e çıkaracağız.
- Şehit dul ve yetimlerinin özel sektörde de istihdamını, tek bir kartla tüm Türkiye'de ücretsiz seyahat etmelerini sağlayacağız.

SÜRESİZ NAFAKA' DEĞERLENDİRMESİ
Bakan Göktaş, "Süresiz nafaka konusunu önemsiyorum. Süresiz nafaka ödemek gibi bir uygulama kabul edilebilir olamaz. Bunu da ele almak lazım. Diğer bakanlıklarımızla da bu konunun üzerinde çalışıyoruz" dedi.

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Hane Gelirine Garanti Geliyor
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