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Hibe desteği geliyor!

Ekonomide müjdeli son dakika haberini Bakan Ruhsar Pekcan bizzat verdi. Buna göre darda olan vatandaşların fatura ve kira ödemeleri için hibe desteği sağlanacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan planlanan hibe desteğinin ayrıntılarına ilişkin açıklamalar yaptı ve kira, elektrik, doğalgaz, su ödemeleri karşılığında belirlenecek miktarda yardım sağlanacağının müjdesini verdi.

Hibe desteği geliyor!

Hibe desteği geliyor!

Ekonomide müjdeli son dakika haberini Bakan Ruhsar Pekcan bizzat verdi. Buna göre darda olan vatandaşların fatura ve kira ödemeleri için hibe desteği sağlanacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan planlanan hibe desteğinin ayrıntılarına ilişkin açıklamalar yaptı ve kira, elektrik, doğalgaz, su ödemeleri karşılığında belirlenecek miktarda yardım sağlanacağının müjdesini verdi.

25 Kasım 2020 Çarşamba 12:21
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Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor. Darda olan esnafa fatura ve kira ödemeleri için hibe desteği sağlanması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kira, elektrik, doğalgaz, su faturaları gibi alanlarda vatandaşlara belirlenecek miktarda hibe desteği verileceğini duyururken ayrıca sosyal sorumluluk proje desteklerinin de sağlanacağını belirtirken bu kapsamda global firmalarla da görüştüklerini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan salgınla mücadele sürecinde zorlu günler geçiren esnafa müjdeli haber geldi. Bakan Pekcan, esnafa kira, elektrik, doğalgaz, su ödemeleri karşılığında belirlenecek miktarda hibe yardımında bulunulması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Bakan Pekcan, esnafa ayrıca global firmalarla iletişime geçtiklerini belirterek, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da destek sağlanacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile esnafa faturaları ve kira karşılığında hibe ödeme yardımı için görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Bakan Pekcan kredi kanadında da müjdeli son dakika haberleri verdi. Pekcan açıklamalarında "Hazine tarafından esnafa kullandırılan faiz indirimli krediler, ertelemeler nedeniyle 1 Ocak-31 Ekim'de Halkbank'a yapılan gelir kaybı 2.6 milyar lira olarak bildirilmiştir. Oda, borsa mevduatlarının bankalara yatırılmasıyla oluşturulan kaynaktan düşük faizli kredi imkânı sağlandı, 50 bin firmaya 3 milyar lira Nefes Kredisi kullandırıldı" ifadelerini kullandı.

"ESNAFA FARKLI DESTEKLER DE GÜNDEMİMİZDE"

Esnafın mağduriyetinin farkında olduklarını belirten Bakan Pekcan, "Yakın zamanda duyurusunu yapacağımız yeni bir çalışma başlattık.
Bakanlık olarak global firmalarla iletişime geçtik, onlara sosyal sorumluluk projeleri kapsamında esnafa ne gibi destekler verebiliriz? Bununla ilgili bir çalışmamız var" diye konuştu.

Bakan Pekcan'ın son dakika açıklamaları içerisinde hibe ve proje destekleri dışında da esnafa destek paketlerinin gündemde olduğu bilgisi vardı.

2021'DE ARTACAK

Bakan Pekcan, KOOP-DES kapsamında 133 kooperatifin 143 projesine, bütçe tutarı 18 milyon 128 bin 870 lira olan projelere 13 milyon 648 bin 399 lira hibe desteği verildiğini söyledi. Pekcan, "Bu rakamı 4 ayda sağladık. Bu projeye devam ediyoruz, 2021'de de artırmak istiyoruz" dedi.

ALTIN İTHALATINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Pandemi ile birlikte küresel ekonomide artan belirsizlik nedeniyle Türkiye'de altın talebinde artışın yaşandığını belirten Pekcan son dakika açıklamaları içerisinde şu bilgilere de yer verdi "Ekim sonu itibarıyla 21.5 milyar dolar altın ithalatı gerçekleştirildi. Ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.3 artış yaşandı. Söz konusu artış, altın ithalat rakamlarında da hem miktar hem de değer bazında arttı. 2020 Ağustos ayından sonra altın ithalatımız, göreceli olarak bir önceki aylara göre düşüş gösterdi. Ekim ayında, eylül ayına göre altın ithalatımız yüzde 40 azaldı."

YÖRESEL ÜRÜNLERE FAZLA RAF

Ticaret Bakanı Pekcan, coğrafi işaretli ürünler ile yöresel ürünlerin market raflarında daha fazla yer almasına yönelik kanuni değişikliğe ilişkin çalışmanın tamamlandığını söyledi.

Pekcan, perakende işletmelerin coğrafi işaretli ürünler ile yöresel ürünlere ayrılan yüzde 1'lik raf alanını 5 katına kadar artırma yetkisini planladıklarını kaydetti.

Son Güncelleme: 25.11.2020 12:22
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