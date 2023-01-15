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İş Dünyasından Bakan Muş’a Ziyaret

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Mustafa Buluntu ile Yönetim Kurulu Üyeleri,Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve iş insanlarından oluşan heyet, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u ziyaret etti. Kahramanmaraş ekonomisinin masaya yatırıldığı ziyarette, kentin beklenti ve talepleri iletildi.

İş Dünyasından Bakan Muş’a Ziyaret

İş Dünyasından Bakan Muş’a Ziyaret

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Mustafa Buluntu ile Yönetim Kurulu Üyeleri,Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve iş insanlarından oluşan heyet, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u ziyaret etti. Kahramanmaraş ekonomisinin masaya yatırıldığı ziyarette, kentin beklenti ve talepleri iletildi.

15 Ocak 2023 Pazar 14:55

Kahramanmaraş ekonomisinin büyümesi, gelişmesi ve bir bütün olarak ihracattan hak ettiği payı alabilmesi adına çalışmalarını sürdüren KMTSO öncülüğündeki iş dünyası, siyasetin ve ticaretin önemli isimleriyle görüşmelerine devam ediyor. Özellikle Ankara’da bakanlık nezdinde üst düzey ziyaretler gerçekleştiren Kahramanmaraş iş dünyasının bu seferki adresi Ticaret Bakanlığı oldu.

ANKARA’DA ÜST DÜZEY TEMASLAR
KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve iş insanlarından oluşan heyet, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’la bir araya geldi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal’ın da eşlik ettiği ziyarette genel tabloda kent ekonomisinin güncel durumu konuşulurken, özelde ise iplik sektörüne ışık tutuldu.

Öte yandan heyet, Ticaret Bakanlığı ziyareti öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı ziyaret etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette şehrin ekonomik hacmiyle ilgili konular ele alındı.


“ŞEHRİMİZ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ”
Ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, şehrin ortak menfaati doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. Ziyaretlerin verimli geçtiğini aktaran Başkan Buluntu, “Yaptığımız ve yapacağımız her ziyaret ve çalışmada şehrimizin tüm paydaşlarıyla birlikte hareket ederek, işbirliği içerisinde Kahramanmaraş’ımızı hak ettiği noktalara taşımak için var gücümüzle çalışacağız” dedi. Buluntu, kabulleri için Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’a, ziyaretlerde eşlik ettikleri için de AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal’a teşekkür etti.

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İş Dünyasından Bakan Muş’a Ziyaret
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