İşkur yayınladı 3 bin 158 güvenlik görevlisi alınacak!

Türkiye İş Kurumu (iŞKUR) üzerinden güvenlik görevlisi alımı duyuruları art arda yayımlandı. Özel sektör firmaları tarafından yayımlanan duyurulara göre, 3 bin 158 güvenlik alımı yapılacağı aktarıldı. Başvuru yapacak adaylar en az ilkokul mezuniyet şartı aranırken, adayların belirtilen şartları dikkatle incelemesi gerektiği kaydedildi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Eskişehir, Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok şehire güvenlik alımı yapılacak.

Başvurular İŞKUR Üzerinden Online

Güvenlik görevlisi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (iŞKUR) resmi sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. İŞKUR Kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak, açık iş ilanları kısmından kendinize uygun illerdeki alımlara başvuruda bulunabilirsiniz.Bazı ilanların tarihi aynı gün içinde bitebiliyor. Bu neden başvuru yapacak adayların tarihlere dikkat etmesi gerekmektedir.