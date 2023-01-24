Kahramanmaraş nakış ve baskı alanında öncü oldu!

Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren işletmede, ikisi emprime ahtapot baskı makinesi olmak üzere 4 tane de dev nakış tezgah makineleri talebe karışık vermek için gece gündüz çalışıyor.

Emprime ve nakış baskıdan yıllık yaklaşık 4 milyon adet tişört ve kazak elde edilerek, yurt içi ve dışı pazarda değerlendiriliyor.

Penye ve openend kumaşlardan elde edilen tişörtler üzerine, talebe göre baskı yapılıyor. Logonun renk sayısına ve tasarımına göre; transfer baskı, serigrafi baskı veya emprime baskı çeşitleri yer alıyor. İstihdama da katkı sunan işletmelerde, makinelerin yanında insan gücünden önemli rol oynuyor.

Üretim aşaması hakkında bilgi veren İşletme Yöneticilerinden Mahmut Erkan, "Emprime baskı yapıyoruz baskı makinesinde. Günlük yaklaşık 3500 adet üretim kapasitemiz var. Ayda ortalama 200.000 adet üretim gerçekleştiriyoruz. Yıllık yaklaşık 1 milyona tekabül ediyor her bir makine için. Ekim makinede yıllık yaklaşık 2 milyon üretim yapılabiliyor. Genelde yurtiçi piyasasında çalışıyoruz Antalya ve Gaziantep piyasası daha ziyade bizim çalışma alanımız, ihracat yaptığımız ülkeler de var. Amerika'ya kadar ürünlerimizi gönderebiliyoruz” dedi.