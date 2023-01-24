Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sahne Maraş Ekinözü’nde Minikler İçin Sahne Aldı
Sahne Maraş Ekinözü’nde Minikler İçin...
Develi; “Yazmak, Sonu Olmayan Bir Süreç”
Develi; “Yazmak, Sonu Olmayan Bir...
Başkan Güngör; “Şairler Tepesi Hemşehrilerimizin Beğenisini Kazanıyor”
Başkan Güngör; “Şairler Tepesi Hemşehrilerimizin...
Kahramanmaraş’ta Çocuk Akademisi’ne kayıtlar başladı!
Kahramanmaraş’ta Çocuk Akademisi’ne kayıtlar başladı!
Kahramanmaraş’ta Türkü Dolu Muhteşem Gece!
Kahramanmaraş’ta Türkü Dolu Muhteşem Gece!

Kahramanmaraş nakış ve baskı alanında öncü oldu!

Kahramanmaraş, ahtapot cihazla emprime baskı ve nakış alanında bölgenin önderi oldu.

Kahramanmaraş nakış ve baskı alanında öncü oldu!

Kahramanmaraş nakış ve baskı alanında öncü oldu!

Kahramanmaraş, ahtapot cihazla emprime baskı ve nakış alanında bölgenin önderi oldu.

24 Ocak 2023 Salı 14:02

Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren işletmede, ikisi emprime ahtapot baskı makinesi olmak üzere 4 tane de dev nakış tezgah makineleri talebe karışık vermek için gece gündüz çalışıyor.

Emprime ve nakış baskıdan yıllık yaklaşık 4 milyon adet tişört ve kazak elde edilerek, yurt içi ve dışı pazarda değerlendiriliyor.

Penye ve openend kumaşlardan elde edilen tişörtler üzerine, talebe göre baskı yapılıyor. Logonun renk sayısına ve tasarımına göre; transfer baskı, serigrafi baskı veya emprime baskı çeşitleri yer alıyor. İstihdama da katkı sunan işletmelerde, makinelerin yanında insan gücünden önemli rol oynuyor.

Üretim aşaması hakkında bilgi veren İşletme Yöneticilerinden Mahmut Erkan, "Emprime baskı yapıyoruz baskı makinesinde. Günlük yaklaşık 3500 adet üretim kapasitemiz var. Ayda ortalama 200.000 adet üretim gerçekleştiriyoruz. Yıllık yaklaşık 1 milyona tekabül ediyor her bir makine için. Ekim makinede yıllık yaklaşık 2 milyon üretim yapılabiliyor. Genelde yurtiçi piyasasında çalışıyoruz Antalya ve Gaziantep piyasası daha ziyade bizim çalışma alanımız, ihracat yaptığımız ülkeler de var. Amerika'ya kadar ürünlerimizi gönderebiliyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Nakış Ve Baskı Alanında öncü Oldu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Dondurma Külahıyla Başlayan Başarı Hikayesi
Kahramanmaraş’ta Dondurma Külahıyla Başlayan Başarı Hikayesi
Kahramanmaraş’ta TYP kapsamında 800 işçi alınacak!
Kahramanmaraş’ta TYP kapsamında 800 işçi alınacak!
Şahin Balcıoğlu, ‘Her alanda biz üretime devam etmeliyiz’
Şahin Balcıoğlu, ‘Her alanda biz üretime devam etmeliyiz’
KMTSO Öncülüğündeki İş Dünyası, Devletin Zirvesine Çıkarma Yaptı
KMTSO Öncülüğündeki İş Dünyası, Devletin Zirvesine Çıkarma Yaptı
Kahramanmaraş’ta KASKİ 36 işçi alıyor!
Kahramanmaraş’ta KASKİ 36 işçi alıyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber