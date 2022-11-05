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Kahramanmaraş'ta 6. Uluslararası tekstil zirvesi yapıldı!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından 6. Uluslararası Tekstil Zirvesi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta 6. Uluslararası tekstil zirvesi yapıldı!

Kahramanmaraş'ta 6. Uluslararası tekstil zirvesi yapıldı!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından 6. Uluslararası Tekstil Zirvesi gerçekleştirildi.

05 Kasım 2022 Cumartesi 09:59

Fuaye Alanı'nda düzenlenen zirvenin açılışında konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, önceki dönemlerde salgına rağmen zirveyi yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Daha önce Avrupa'dan alınan makinelerin artık Türkiye'de yapıldığını belirten Balcıoğlu, sektöre ilişkin problemlere de değinerek, "Biz bu problemleri gerek odalar birliği, gerek milletvekillerimize gerekse de bakanlarımıza bildirdiğimizde milletvekillerimiz de bizleri hiç yalnız bırakmadı." dedi.

Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu problemlerin de yüzde 78'i sizlerin istediği şekilde çözüldü. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un özellikle salgın sürecinde gelen kısıtlamalarda üretimin durmaması adına sağladığı kolaylıklardan dolayı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün ise oda ile işbirliği içerisinde çalışmalarda desteğini esirgememesinden dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Bu isimlerin hepsinin Kahramanmaraş adına yaptığımız çalışmalarda çok önemli destekleri var."

Programın onur konuğu Prof. Dr. Bülent Özipek ise tekstil sektörünün uluslararası düzeyde rekabeti yakaladığını ve her gün yeni bir yapılanmayla dönüştüğünü ifade ederek, "Bir öğretim üyesi olarak bu gelişimi gururla söylüyorum." dedi.

Tekstilin sadece kumaş, ip, ev tekstili olmadığını, artık bu sektörün tıp, çevre, ambalaj, giysi ve ötesinde inşaat, metal malzeme sektörü gibi her alanda metalin yerini alabilecek nitelikte ürünlerle ortaya çıktığını ifade eden Özipek, "Dolayısıyla bu sektör her alanda ürünleriyle karşınızda olacak. Sektördeki bu büyük gelişmeler karşımıza çıkıyor. Döngüsel ekonomide artık atık diye bir şey yok. Atık tekstil malzemelerinin yeniden kullanımı esas olmalıdır. Bunun da nasıl değerlendirileceği üzerine fikirler geliştirilmeli, emniyet bakımından da güçlendirilmelidir." diye konuştu.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ilgililer katıldı.

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Kahramanmaraşta 6. Uluslararası Tekstil Zirvesi Yapıldı!
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