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Kahramanmaraş'tan 3 Ayda 59 Milyon Dolarlık Metal Mutfak Eşyası İhracatı

Türkiye'deki metal mutfak eşyası üretiminin yüzde 60'ından fazlasını gerçekleştiren Kahramanmaraş'taki sektör temsilcileri yılın ilk çeyreğinde 59 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Kahramanmaraş'tan 3 Ayda 59 Milyon Dolarlık Metal Mutfak Eşyası İhracatı

Kahramanmaraş'tan 3 Ayda 59 Milyon Dolarlık Metal Mutfak Eşyası İhracatı

Türkiye'deki metal mutfak eşyası üretiminin yüzde 60'ından fazlasını gerçekleştiren Kahramanmaraş'taki sektör temsilcileri yılın ilk çeyreğinde 59 milyon dolarlık dış satım yaptı.

16 Nisan 2022 Cumartesi 11:43
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AA muhabirinin, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) verilerinden derlediği bilgilere göre, 85 fabrika ile Avrupa'nın en büyük tencere üreticilerinin faaliyet gösterdiği kentten 2021 yılında 80 ülkeye 248 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Geçen yılın ocak-mart döneminde metal mutfak eşyası satışından 62,1 milyon dolarlık gelir elde eden sektör temsilcileri, bu yılın aynı döneminde 59 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Dünyadaki birçok ülkeye metal mutfak eşyası ihracatı yapan kent, hem iç piyasada hem de ihracatta tencere ve tava ihtiyacının büyük bölümünü karşılamaya devam ediyor.
KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Sektör ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre gerilemenin olduğunu belirten Balcıoğlu, "Mart ayında metal mutfak eşyası ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 azalarak 21 milyon dolara geriledi. 3 aya baktığımız zaman ihracatımızın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 59 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki aylar yeni ve eski pazarlarımıza biraz daha yüklenmek suretiyle bu açığı inşallah kapatacağız." diye konuştu.

- Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ihracata etkisi

Kentin, metal mutfak eşyası üretiminde Türkiye'de birinci, ihracatında ikinci sırada yer aldığını dile getiren Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"İhracatımız Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan dolayı biraz aksadı. İhracatımızın yüzde 20 kadarı Ukrayna ve Rusya'ya yapılıyordu. Buradaki savaş bizim arkadaşlarımızı ciddi şekilde mağdur etti. Bir tek malı satamamak değil problemimiz. Malı satmıştık bir tırımız oradaydı. Maalesef o tırımızın parası bize dönmedi. Bir tırda hazır yoldaydı oraya vardı, savaştan dolayı içeriye giremedi, geri geldi. Yüzde 60'ı hazır olan tır vardı onlar da kaldı. Tabi her ülkenin farklı dizaynı farklı yapısı ve tercihi olduğu için bunlar başka ülkelere de satılabilen mallar değil. Dolayısıyla arkadaşlarımızın stok maliyetleri 3-4 kat arttı. Bu da onların ciddi bir finansal sıkıntı yaşamasına sebep oldu. Ancak bunlar aşılmayacak problem değil."

Balcıoğlu, Rusya'dan paslanmaz levha aldıklarına değinerek, "O aldığımız levhaların bir kısmı buraya gelmiyor, getiremiyoruz. Bu da sektöre zarar veriyor. Yalnız biz değil, dünya almayınca metal fiyatlarında anormal artışlar yaşanıyor." ifadesini kullandı.

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Kahramanmaraştan 3 Ayda 59 Milyon Dolarlık Metal Mutfak Eşyası İhracatı
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